 Acquisti online: in vista del Black Friday è il momento di scegliere la migliore VPN
Con il Black Friday alle porte è il momento di assicurarsi una VPN per fare acquisti online in sicurezza: NordVPN è la scelta giusta.
Sicurezza Privacy VPN
Durante il periodo del Black Friday gli acquisti online si moltiplicheranno. Per fare spese digitali in totale sicurezza è utile avere a disposizione una VPN, servizio in grado di criptare il traffico dati per garantire una protezione delle proprie informazioni.

Per poter contare sulla massima protezione è utile puntare sulla migliore VPN disponibile in questo momento, attualmente proposta in offerta con lo Sconto Black Friday.

Per chi sceglie NordVPN, infatti, c’è la possibilità di sfruttare un prezzo ridotto fino a 2,88 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 4 mesi aggiuntivi (grazie al codice sconto BLAZE1MO).

Per accedere alla promozione basta visitare il sito ufficiale di NordVPN

Attiva qui NordVPN

NordVPN: è la VPN da scegliere oggi

Con NordVPN è possibile sfruttare una connessione criptata e, quindi, sicura anche quando si sfrutta un accesso a Internet non privato. L’uso della VPN, inoltre, avviene con una politica zero log che elimina qualsiasi forma di tracciamento.

Da segnalare anche la possibilità di sfruttare un network di migliaia di server, in modo da poter aggirare blocchi geografici e le censure online. L’uso della VPN, inoltre, può avvenire da 10 dispositivi in contemporanea, sempre senza limitazioni alla banda e al traffico dati, grazie alla disponibili di app per tutti i principali sistemi operativi.

Con lo Sconto Black Friday è possibile attivare NordVPN con un prezzo ridotto fino a 2,88 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 4 mesi aggiuntivi (grazie al codice BLAZE1MO che aggiunge un mese extra).

L’offerta rappresenta l’occasione giusta per prepararsi agli acquisti del Black Friday e fare acquisti in sicurezza. Per tutti i nuovi utenti ci sono 30 giorni di garanzia di rimborso.

Attiva qui NordVPN

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 6 nov 2025

Davide Raia
Pubblicato il
6 nov 2025
