Acquisti online sicuri: ti basta una VPN per evitare ogni rischio

Per risparmiare, gli acquisti online sono una vera e propria manna del cielo: le offerte di siti ed e-commerce permettono di comprare ciò che si desidera, dai prodotti dell’elettronica all’abbigliamento, a prezzi a volte fortemente scontati rispetto a quelli che si trovano nei negozi fisici. È però necessario fare attenzione alle tante insidie che si possono nascondere dietro ogni angolo su Internet: una VPN come quella proposta da NordVPN (scopri la nuova offerta) è la soluzione ideale per evitare ogni potenziale rischio. Vediamo per quali ragioni.

Una VPN per effettuare acquisti online sicuri: perché?

Innanzitutto, uno strumento di questo tipo applica la crittografia del traffico dati, rendendo così illeggibili agli occhi indiscreti dei cybercriminali tutte le informazioni, sia quelle trasmesse che quelle ricevute. Così facendo, i dettagli relativi agli account e ai metodi di pagamento rimangono protetti. Inoltre, la possibilità di nascondere l’indirizzo IP reale rende impossibile il tracciamento dell’attività svolta e, di conseguenza, la profilazione da parte degli inserzionisti. Allo stesso modo, poter visitare i siti attraverso server posizionati in altri paesi garantisce l’accesso a offerte esclusive non raggiungibili dall’Italia (o dal territorio in cui ci si trova). Per una panoramica più completa delle funzionalità ti invitiamo a visitare la pagina dedicata.

Allo stesso modo, con una VPN affidabile è possibile navigare collegandosi alle reti Wi-Fi pubbliche come quelle di bar, hotel e aeroporti senza rinunciare alla sicurezza e senza temere alcun attacco oltre che prevenire ogni forma di tracciamento da parte dei provider.

Per festeggiare come si deve l’inizio del 2025, NordVPN ha lanciato una nuova offerta. È quella che propone l’abbonamento di 2 anni con uno sconto fino al 72% rispetto al prezzo di listino. Scegli la formula che preferisci tra Base, Plus e Ultimate.