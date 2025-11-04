 Acquisto auto usata: per evitare brutte sorprese basta usare carVertical
Con CarVertical è possibile verificare tutte le informazioni su un'auto usata prima di effettuare l'acquisto: ecco come funziona il servizio.
Prima di acquistare un’auto usata è utile fare un rapido controllo sul suo storico e, quindi, andare a considerare tutti i documenti verificati in cui è possibile recuperare dei riferimenti per il modello (già immatricolato) che si desidera acquistare, da un venditore privato oppure da un’azienda.

La soluzione giusta in tal senso non può che essere carVertical, vero e proprio punto di riferimento per tutti gli automobilisti. Grazie al tool online messo disponibile sul sito ufficiale di carVertical è possibile effettuare una verifica rapida del chilometraggio effettivo, dei danni nascosti e molto altro ancora. Bastano pochi secondi.

Per scoprire tutti i “segreti” dell’auto usata che si desidera acquistare basta seguire il link qui di sotto. È previsto un costo (di pochi euro) in base al numero di auto da controllare. Utilizzando il link qui di sotto è possibile ottenere uno sconto del 20% sul servizio per un periodo di tempo limitato.

Accedi qui a carVertical

Perché usare carVertical

Con il tool di carVertical è possibile accedere a tantissimi strumenti. Basta inserire la targa o il VIN di un veicolo per poter accedere a un report ricco di informazioni, basato su oltre un milione di documenti verificati. L’analisi richiede appena 55 secondi e permette di verificare:

  • il chilometraggio effettivo del veicolo (per evitare la truffa del contachilometri al momento dell’acquisto di un usato)
  • scoprire i danni nascosti
  • consultare immagini reali del veicolo
  • individuare eventuali veicoli rubati
  • verificare la sicurezza dell’auto

Per avviare la verifica basta premere sul box qui di sotto. Con la promozione in corso è possibile ottenere uno sconto del 20% sul costo del report. Per chi verifica più auto, inoltre, è possibile acquistare un bundle che riduce ulteriormente il costo per singola verifica. L’offerta è valida per un periodo di tempo limitato.

Accedi qui a carVertical

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 4 nov 2025

