Act-One di Runway rivoluziona l'animazione dei personaggi con l'AI

Runway, uno dei principali player nel campo dei generatori di video AI, ha appena svelato Act-One. Una nuova funzione che agli utenti di filmare se stessi o un attore mentre interpreta una parte e poi di utilizzare l’intelligenza artificiale per modificarne completamente l’aspetto. Act-One promette di risolvere il problema della coerenza dei personaggi nei video generati dall’AI.

Act-One di Runway, la nuova funzione di motion capture AI

La vera forza di Act-One risiede nella sua capacità di fondere la realtà con la finzione, invece di affidarsi esclusivamente all’intelligenza artificiale stessa. Questo strumento pone la performance umana al centro dell’attenzione, utilizzando l’AI come una sovrapposizione per arricchire e trasformare l’interpretazione.

In pratica, l’attore diventa una sorta di burattinaio, un po’ come Andy Serkis e la sua iconica interpretazione di Gollum ne “Il Signore degli Anelli”, ma senza la necessità di costose tute per il motion capture e telecamere specializzate. Act-One consente di catturare le sfumature delle espressioni facciali, le microespressioni, il ritmo e l’emozione dell’attore, trasferendole fedelmente nel risultato finale generato dall’AI.

Act-One non si limita a mappare l’immagine di controllo sulla performance dell’attore, ma va oltre, sfruttando la tecnologia video AI di terza generazione per creare scene complesse e integrate nella performance umana. Questo apre la strada a nuove possibilità creative. Runway sottolinea che uno dei punti di forza del modello è la capacità di produrre risultati cinematografici e realistici attraverso un’ampia gamma di angolazioni e lunghezze focali, ampliando così le potenzialità espressive dei film maker.

Distribuzione graduale di Act-One

L’accesso ad Act-One verrà gradualmente esteso agli utenti nelle prossime settimane, con l’obiettivo di renderlo presto disponibile a tutti. Sebbene i generatori di video AI abbiano fatto notevoli progressi in termini di movimento umano, sincronizzazione labiale e sviluppo dei personaggi, c’è ancora molta strada da fare. Tuttavia, Act-One di Runway sembra aver compiuto un passo decisivo in questa direzione, combinando la performance umana con l’intelligenza artificiale generativa in un modo mai visto prima.