Actainfo guida gli RTD verso le scadenze 2025 tra AI, cybersicurezza e governance digitale

Negli ultimi mesi gli RTD (Responsabili della Transizione Digitale) sono diventati il punto nevralgico della trasformazione digitale della PA (Pubblica Amministrazione). L’aggiornamento del PTI (Piano Triennale per l’Informatica) 2024-2026 ha introdotto scadenze cruciali entro dicembre 2025, in particolare su cybersicurezza, intelligenza artificiale e gestione dei processi di digitalizzazione finanziati dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), in particolare con le misure 1.4.1 e 1.2.

È un cambiamento profondo: gli uffici della transizione e trasformazione digitale devono pianificare, pubblicare e monitorare il percorso digitale dell’ente, garantendo al tempo stesso la continuità dei servizi, la sicurezza dei dati e l’allineamento alle linee guida nazionali. Per molti RTD questo significa assumere un carico operativo molto elevato, spesso con personale ridotto e tempistiche serrate.

In questo scenario cresce la domanda di partner specializzati capaci di affiancare gli RTD in modo concreto, rapido e conforme. Ed è qui che entrano in gioco i servizi di Actainfo, già noti nella PA per la capacità di semplificare processi complessi e garantire supporto operativo.

Sul sito ufficiale è possibile vedere nel dettaglio i servizi dedicati agli RTD e alle amministrazioni.

RTDTEAM di Actainfo: governance digitale, normativa e pianificazione del PTI

Il servizio RTDTEAM è stato progettato per affiancare gli RTD nella gestione dell’intero ciclo della transizione digitale: dalla pianificazione del PTI fino alla rendicontazione, passando per il monitoraggio, gli adempimenti e il coordinamento con i fornitori.

Il cuore di RTDTEAM è una piattaforma che supporta uffici e dirigenti nel garantire governance, continuità operativa e allineamento alle normative nazionali, riducendo tempi e rischi. Tra gli elementi più rilevanti:

generazione guidata e assistita del PTI 2024-2026 , con modelli aggiornati, sezioni precompilate e strumenti di monitoraggio delle attività;

gestione degli adempimenti relativi al PNRR , alle misure 1.4.1 (servizi digitali) e 1.2 (migrazione al cloud e sicurezza dei servizi pubblici);

analisi della maturità digitale dell’ente e dei fabbisogni operativi;

supporto dedicato alla predisposizione della documentazione, agli audit e alle verifiche interne;

strumenti per lavorare in team, assegnare priorità, tracciare il progresso della trasformazione digitale dell’ente.

Per gli RTD, RTDTEAM rappresenta una base solida per affrontare le scadenze di dicembre 2025 evitando errori, ritardi e incongruenze nella gestione del Piano informatico.

ActyAI: l’intelligenza artificiale per la PA, conforme e sicura

Il PTI 2024-2026 ha introdotto per la prima volta una sezione dedicata all’AI (Intelligenza Artificiale), indicando chiaramente che gli enti pubblici devono iniziare a implementare soluzioni AI affidabili, trasparenti e rispettose delle normative europee.

Actainfo ha risposto a questa esigenza con ActyAI, una suite di tecnologie e servizi progettati esclusivamente per la PA. L’obiettivo è permettere agli enti di introdurre l’AI in modo graduale ed efficace, senza rischi o improvvisazioni.

ActyAI consente agli RTD di avviare progettualità come:

automazione dei flussi documentali e dei procedimenti amministrativi;

assistenti virtuali avanzati per sportelli digitali e servizi ai cittadini;

sistemi di classificazione intelligente dei documenti;

strumenti di analisi dei dati per migliorare la pianificazione e le decisioni interne;

modelli di AI sviluppati secondo gli standard europei su protezione dei dati, privacy, auditabilità e sicurezza.

È una soluzione modulare che consente alla PA di partire subito con progetti di AI in totale sicurezza e con piena governance sui dati.

Cybersecurity Actainfo: sicurezza avanzata, conforme agli standard ACN

Tra le priorità più urgenti del PTI aggiornato c’è la cybersicurezza, rafforzata anche dalle linee guida dell’ACN (Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale) e dalla crescita degli attacchi verso gli enti pubblici.

Actainfo propone un set completo di servizi di sicurezza informatica pensati per fornire agli RTD una valutazione chiara dei rischi e una protezione continuativa delle infrastrutture digitali.

Il servizio comprende:

analisi del rischio cyber e valutazione delle vulnerabilità dell’ente;

implementazione di misure tecniche e sistemi di difesa avanzati;

monitoraggio continuo e rilevamento minacce in tempo reale;

incident response e supporto operativo in caso di attacchi o violazioni;

assistenza nella creazione delle policy di sicurezza , come richiesto dal PTI e dalle linee guida ACN;

valutazione e miglioramento costante della postura di sicurezza dell’amministrazione.

È un approccio pensato per PA di ogni dimensione e consente agli RTD di garantire sicurezza, conformità e continuità di servizio.

Agire adesso è fondamentale: dicembre 2025 è tra pochi giorni

Il triennio 2024-2026 rappresenta uno dei momenti più strategici per la PA italiana. Le scadenze normative, i nuovi obblighi su AI, cybersicurezza e gestione digitale richiedono un impegno immediato e un’organizzazione precisa. Rimandare significa rischiare rallentamenti, non conformità, esposizione a minacce o perdita di finanziamenti.

Per questo sempre più RTD stanno scegliendo di affidarsi a partner come Actainfo: un supporto che consente di trasformare la complessità in un percorso chiaro e governabile, mantenendo il controllo strategico dell’ente e affidando a professionisti la parte tecnica e normativa.

Se vuoi preparare la tua amministrazione alle scadenze del PTI e accelerare l’innovazione digitale, puoi contattare Actainfo da questa pagina dedicata.

Actainfo segue RTD e uffici per la transizione e trasformazione digitale dalla strategia alla messa in opera, con soluzioni di governance, AI e cybersecurity progettate per portare ogni ente pubblico al livello richiesto dal nuovo scenario digitale. Il momento di intervenire è ora: dicembre 2025 non aspetta.