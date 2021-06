Adafruit Trinkey QT2040: board con USB Type-A

Adafruit ha annunciato una nuova dev board basata sul microcontrollore RP2040, lo stesso utilizzato per il Raspberry Pi Pico. Caratteristica unica della Trinkey QT2040 è la presenza di un connettore che permette l'inserimento della piccola scheda in un porta USB Type-A. Non serve quindi un cavo per il collegamento al computer.

Adafruit Trinkey QT2040: specifiche e prezzo

Oltre al microcontrollore RP2040, sulla Adafruit Trinkey QT2040 ci sono una porta STEMMA QT/Qwiict per la connettività I2C, un LED RGB NeoPixel per indicare stato o eventuali errori e 8 MB di memoria flash QSPI, condivisa tra programmi e file storage. Non c'è nessuna memoria flash built-in o memoria EEPROM. Le dimensioni della board sono 25,4×17,8 millimetri.

Alle due estremità della scheda ci sono anche i pulsanti per reset e bootloader. Quest'ultimo può essere sfruttato come pulsante programmabile dall'utente. Il microcontrollore RP2040 è basato sul chip dual ARM Cortex M0+ a 32 bit con frequenza massima di 125 Hz e 264 KB di RAM integrata.

Per la programmazione è possibile scegliere tra C/C++, MicroPython e CircuitPython. Adafruit suggerisce ovviamente l'uso di CircuitPython, in quanto è il modo più semplice per iniziare ed è il linguaggio più compatibile con altri componenti dell'azienda statunitense. Adafruit Trinkey QT2040 può essere acquistata a 7,50 dollari. Le vendite sono iniziate ieri e la board è già “out of stock”.