MacBook Pro touchscreen, Apple cambia rotta nel 2026?

Per anni Apple ha tenuto separati i mondi di iPad e MacBook, come se fossero due universi paralleli destinati a non incontrarsi mai. Da una parte i tablet touch, dall’altra i laptop con trackpad e tastiera. Ma qualcosa sta per cambiare.

Ming-Chi Kuo, uno che di solito ci azzecca sulle previsioni Apple, dice che il prossimo MacBook Pro potrebbe finalmente avere il touchscreen. Non un display qualunque, ma uno schermo OLED con tecnologia “touch on-cell”, dove i sensori del touch sono integrati direttamente nello schermo.

Sarebbe una svolta. Apple ha sempre detto che i touchscreen sui laptop non servono. Steve Jobs era categorico: I laptop verticali non funzionano . Ma evidentemente qualcuno in azienda ha cambiato idea. O forse hanno semplicemente visto che tutti gli altri produttori lo fanno da anni e gli utenti non se ne lamentano. Anzi, spesso lo trovano comodo.

Apple prepara il primo MacBook Pro touchscreen

La produzione dovrebbe partire entro la fine del 2026, ma già nel 2025 potremmo vedere i primi modelli in fase di test. Secondo Kuo, il touchscreen sarà riservato ai MacBook Pro di fascia alta, mentre i modelli più economici continueranno ad avere il display tradizionale. Apple starebbe ancora valutando se estendere questa novità anche alla gamma base, ma per ora il cambiamento riguarda solo i modelli premium.

Mark Gurman di Bloomberg aveva anticipato questa direzione già due anni fa, parlando di un futuro in cui iPad e MacBook avrebbero condiviso app, interfacce e funzionalità touchscreen. Con iPadOS 26, l’iPad è diventato sempre più simile a un computer. Ora, sembra che il MacBook voglia fare il percorso inverso, adottare il linguaggio “tattile” su cui è cresciuta un’intera generazione di utenti.

Apple Pencil sul Mac? Un’ipotesi ancora aperta

Kuo non ha escluso la possibilità che i futuri MacBook Pro touchscreen possano supportare anche l’Apple Pencil, ma al momento non ci sono conferme. Sarebbe un passo audace, che trasformerebbe il MacBook in una vera piattaforma creativa per designer, illustratori e professionisti del visual.