AMD FSR 4 anche su RDNA 3 e RTX 30 per un errore

Con l’ultima generazione di GPU Radeon, AMD ha introdotto FSR 4, la nuova versione della propria tecnologia di supersampling inizialmente esclusiva di RDNA 4. L’azienda ha tuttavia anche annunciato che in futuro, con le dovute ottimizzazioni, la tecnologia sarebbe arrivata anche su RDNA 3, dotata anch’essa di acceleratori IA, anche se di tipo INT8.

Ciò sembra confermato anche dal codice FSR 4 INT8 rilasciato per errore dalla casa, con cui sono già state realizzate delle mod che permettono di usare la tecnologia sia sulle Radeon RDNA 3 e 2, che la serie Nvidia GeForce RTX30.

AMD: il codice FSR 4 INT8 rilasciato erroneamente funziona sia su RDNA 3 che RTX30

AMD FSR 4 è l’ultima evoluzione della tecnologia di upscaling proprietaria, che a differenza FSR 3.1, offre un notevole miglioramento nella qualità grafica, riducendo artefatti come il flickering e migliorando la nitidezza delle immagini, anche in titoli complessi come Cyberpunk 2077.

Sfruttando inizialmente solo il supporto per gli acceleratori IA FP8 di RDNA 4, le precedenti schede RDNA 3 della gamma Radeon RX 7000 sono rimaste escluse. Il codice INT8 rilasciato di recente dall’azienda, a cui pare stia lavorando per portarne il supporto anche sulle GPU meno recenti, ha però permesso da subito agli utenti più esperti di realizzare mod specifiche per utilizzare FSR 4 da subito sia sulle RX 7000, che anche le RX 6000 e le GeForce RTX30.

Il codice è trapleato attraverso il repository open-source del FidelityFX SDK, usato poi da un utente che ha potuto compilare un file DLL, scaricabile qui, per rendere disponibile al pubblico la tecnologia. Il file permette di sostituire FSR 3.1 con FSR 4 nei giochi i quali supportano nativamente la precedente versione del supersampler, facendo uso di strumenti come Optiscaler su Windows.

Poiché AMD FSR4 non è ancora ottimizzato a dovere per le GPU RDNA3, l’uso comporta un calo di prestazioni rispetto a FSR 3.1, anche se lieve. Dovendo emulare il supporto FP8 attraverso FP16, il tempo di elaborazione dei fotogrammi risulta tre volte superiore. Questo si rispecchia in una perdita media di 6-7 fotogrammi, con una qualità visiva che però è nettamente superiore.

Come provare AMD FSR4 sulle Radeon RDNA 3 o le GeForce RTX30

Chi vuole provare FSR 4 su GPU RDNA 2, RDNA 3 o RTX30 dovrà usare Optiscaler. Si tratta di uno strumento che integra la DLL di FSR 4 nei giochi single-player. Trattandosi di una soluzione di terze parti, potrebbe però funzionare male nei giochi multiplayer. Su Linux, l’attivazione forzata di FSR4 comporta inoltre una perdita prestazionale ben peggiore.