Adatta il cloud alle tue esigenze con i piani personalizzati di Internxt

Il web è un luogo ricco di opportunità e comodità, ma anche di potenziali minacce alla tua privacy e ai tuoi dati. È fondamentale proteggere ciò che è più prezioso per te: ecco perché Internxt si impegna a offrire la soluzione di archiviazione in cloud tra le più sicure e private del mercato.

Un cloud sicuro come Internxt? Difficile trovarlo

Quando si tratta dei tuoi dati, Internxt non fa compromessi. Non memorizza password o altri dati dell’utente, e ogni singolo byte di informazione è crittografato sia durante la memorizzazione che durante la trasmissione. La sicurezza dei tuoi file inizia, infatti, sul tuo dispositivo. Prima ancora di lasciare il tuo computer o il tuo dispositivo mobile, i tuoi file vengono frammentati e crittografati end-to-end utilizzando la crittografia “zero-knowledge” AES-256. Ciò significa che solo tu, e nessun altro, hai accesso ai tuoi dati. La tua privacy è intoccabile.

Il codice sorgente di Internxt è reso pubblico dalla stessa azienda su GitHub: puoi verificarlo personalmente e assicurarti che non ci siano sorprese nascoste. La piattaforma, inoltre, è conforme al GDPR e ha ottenuto una verifica indipendente da Securitum, la principale società di penetration testing in Europa.

Il servizio distribuito si basa su server veloci situati in tutta l’Unione Europea, garantendoti prestazioni eccezionali in qualsiasi momento, con qualsiasi connessione. Non a caso, i prodotti Internxt sono progettati per semplificare la tua vita digitale. Completano il pacchetto interfaccia pulita e intuitiva e sincronizzazione automatica dei file su tutti i dispositivi. Ciò significa che puoi archiviare tutti i tuoi dati sulla piattaforma e accedervi in qualsiasi momento e da qualsiasi dispositivo (tutti i sistemi operativi sono supportati, incluso Linux).

Con Internxt, puoi scegliere il piano che meglio si adatta alle tue esigenze:

Free : gratuito per sempre, con un limite di 10 GB di archiviazione;

: gratuito per sempre, con un limite di di archiviazione; 20 GB : Solo 10,68 euro all’anno ;

: Solo ; 200 GB : 41,88 euro all’anno ;

: ; 2 TB: 107,88 euro all’anno;

Tutti i piani includono: archiviazione e condivisione di file criptati, accesso ai file da qualsiasi dispositivo, accesso a tutti i servizi Internxt e garanzia rimborso di 30 giorni. Proteggi i tuoi documenti, le tue fotografie e i tuoi video con Internxt, tra i cloud più sicuri che ci siano.

