Adattatore 3 in 1 da SATA/IDE a USB 3.0 in offerta lampo

Quante volte ci è capitato di dover utilizzare un HDD/SSD interno senza montarlo? In questi casi può essere molto utile l’adattatore Unitek da SATA/IDE ad USB 3.0 Un piccolo strumento che permette di collegare qualsiasi HDD/SSD interno, direttamente al PC senza dover toccare una singola vite.

Adattatore da SATA/IDE 2,5/3,5 pollici Unitek: le caratteristiche tecniche

Si tratta di un dispositivo piuttosto semplice, che integra 3 diverse porte su un unico HUB da un lato, ed un connettore USB 3.0 dall’altro. La ragione di ben 3 slot risiede nella compatibilità con le diverse specifiche. L’adattatore infatti permette di collegare sia i dispositivi SATA, sia i dispositivi IDE nel formato da 2,5 pollici (solitamente relegato a laptop e mini PC) o in quello da 3,5 pollici (quello utilizzato per PC desktop).

È un accessorio che si rileva utile anzitutto ai professionisti che necessitano di estrarre i dati da dischi interni diversi. Le necessità possono essere diversi, dal recupero dei dati, all’archiviazione su una singola memoria. In questo modo sarà molto semplice collegarli al PC che li individuerà come dispositivi di archiviazione esterni, e garantirà l’accesso a tutto il loro contenuto. È però altrettanto utile da avere in casa, nel caso in cui sopraggiunga un qualsivoglia problema al disco interno. Grazie a questo strumento avremo sempre la possibilità di accedere ai dati da un altro PC, o magari direttamente da quello in cui è stato sostituito per recuperarne i dati salvati.

Grazie ad uno sconto del 26% per le prossime 8 ore, su Amazon potremo acquistare l’adattatore di Unitek a soli 25,27 euro.