Adattatore 6 in 1 per MacBook con HDMI 4K: soli 22€

Se siete possessori di un MacBook la presenza di una singola porta Type-C potrebbe crearvi non poche difficoltà. Se siete professionisti, o anche studenti, che necessitano di espandere la connettività del proprio Mac, l’HUB USB Type-C di UGREEN vi fornirà un’ottima soluzione, compatta e soprattutto economica.

HUB UGREEN Type-C: caratteristiche tecniche

Innanzitutto a fare di questo un dispositivo di qualità ci sono i materiali: il guscio è completamente in alluminio sposando perfettamente il design della mela morsicata. La connessione è estremamente semplice e veloce, grazie al doppio attacco USB Type-C. Questo infatti andrà collegato ai due ingressi posti a lato, dato che fornirà anche Power Delivery (fino a 100W) necessario per la ricarica del computer. Questo evita la presenza di ulteriori cavi, e da la possibilità di collegare l’alimentatore direttamente all’HUB per ricaricare il MacBook.

Insieme a questo, troveremo un doppio lettore di schede che permetterà di utilizzare tutti i formati TF presenti sul mercato. In aggiunta sono presenti due porte USB 3.0 Type-A per l’utilizzo di chiavette USB, hard disk esterni, stampanti o qualsiasi altra periferica. Chiude una comoda uscita HDMI che permette di collegare un secondo monitor con risoluzione fino ad 8K a 60fps. Si tratta di un accessorio estremamente utile, in particolare a fotografi e videografi che necessitano di utilizzare supporti di memorizzazione diversi.

Grazie ad uno sconto del 15% su Amazon, è possibile acquistare l’HUB a soli 22,94 euro, un prezzo decisamente contenuto a fronte di una connettività decisamente estesa.

