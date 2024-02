Adattatore bluetooth 5.0 USB TP-Link a PREZZO STRACCIATO su Amazon

Hai un vecchio PC che non è dotato di connessione bluetooth? Nessun problema, perché con questo adattatore USB risolvi in un lampo. Il bello è che grazie all’offerta di Amazon ti costerà soltanto 9,49 euro. Una spesa irrisoria per la grande utilità che saprà fornirti questo accessorio.

Adattatore bluetooth USB in offerta: le caratteristiche

L’adattatore include un chip bluetooth 5.0 dandoti in questo senso una connettività avanzata e tanta compatibilità. Potrai collegare senza sforzo una vasta gamma di dispositivi, tra cui computer, stampanti, telefoni, cuffie, altoparlanti, tastiere, controller e molto altro ancora.

Per funzionare, basta collegare l’adattatore alla porta USB del tuo dispositivo e sarai pronto a connetterti con facilità. Il tutto con un design ultra-piccolo che lo rende estremamente portatile e discreto.

Per aggiungere la connettività Bluetooth ai tuoi dispositivi in modo semplice e conveniente è dunque la soluzione perfetta anche perché grazie allo sconto Amazon ti costa davvero poco. Pagalo appena 9,49 euro in sconto e aggiungi una funzionalità ormai sempre più essenziale non solo ad un vecchio PC, ma a qualsiasi device elettronico con una porta USB che preferisca.

