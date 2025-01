Adattatore Bluetooth a 6,99€: SUPER OFFERTA per quello TP-Link

Hai bisogno di aggiungere la connettività Bluetooth al tuo computer o a un qualsiasi altro dispositivo? L’adattatore USB TP-Link UB500 oggi è in forte sconto su Amazon e lo puoi acquistare al prezzo stracciato di soli 6,99 euro. Si tratta di una riduzione importante della spesa rispetto a quella del listino ufficiale (-46%). Attenzione: è un’offerta a tempo e potrebbe scadere da un momento all’altro, non sappiamo fino a quando rimarrà accessibile.

TP-Link UB500 è l’adattatore Bluetooth che cerchi

Le dimensioni sono tanto compatte da farlo quasi scomparire quando in uso, come si può vedere nell’immagine qui sotto: 18,9×14,8×6,8 millimetri. Può essere utilizzato per comunicare senza fili con computer desktop e laptop, stampanti, telefoni, cuffie, altoparlanti, tastiere, controller e così via. La compatibilità è garantita con i sistemi operativi Windows e non richiede l’installazione di driver né alcun processo di configurazione: è sufficiente collegarlo e risulta pronto all’uso. Scopri di più nella pagina dedicata.

Lo sconto del 46% sul listino ti permette di acquistarlo al prezzo stracciato di soli 6,99 euro. Una spesa davvero irrisoria, considerando l’affidabilità del marchio, le oltre 53.000 recensioni positive pubblicate sull’e-commerce da chi lo ha già messo alla prova (il voto medio è 4,6/5) e la sua utilità. Si tratta della soluzione ideale per resuscitare un vecchio computer sprovvisto di questa caratteristica, senza dover affrontare un esborso economico ben più elevato per una scheda interna.

Le tecnologie supportate sono USB 2.0 e Bluetooth 5.0. La disponibilità è immediata e, se lo ordini adesso, l’adattatore TP-Link UB500 arriverà a casa tua già entro domani, con la consegna gratis se sei in possesso di un abbonamento Prime attivo.