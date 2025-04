SSD 1 TB: WD Blue SN570 al MINIMO STORICO (offerta a tempo)

Questa offerta a tempo di Amazon ha appena fatto crollare il prezzo dell’unità SSD da 1 TB al suo minimo storico: è un affare imperdibile. Si tratta della gamma WD Blue SN570, prodotta da un marchio leader del settore come Western Digital (controllato da SanDisk). È l’ideale per assemblare un nuovo computer o per l’upgrade hardware di quello in uso, garantendo prestazioni di alto livello. Incluso un mese di abbonamento alla suite Adobe Creative Cloud con strumenti professionali come Photoshop, Illustrator, Lightroom, Premiere Pro e InDesign.

WD Blue SN570, SSD da 1 TB: lo sconto di Amazon

Sfrutta la tecnologia PCIe Gen3 x4 (NVMe 1.4) per arrivare alla velocità di 3.500 MB/s nel trasferimento dati, sia in fase di lettura che in scrittura. In questo modo sono ridotti i tempi di attesa durante l’avvio, il caricamento, il salvataggio e l’elaborazione dei file. Il fattore di forma è quello standard M.2 2280. In dotazione la dashboard che aiuta a monitorare lo stato, lo spazio disponibile, la temperatura e molti altri parametri. Scopri di più nella pagina dedicata.

Vendita e spedizione sono gestite da Amazon con disponibilità immediata e consegna gratis entro pochi giorni. Effettua subito l’ordine per non lasciarti sfuggire l’occasione, trattandosi di un’offerta a tempo potrebbe scadere o andare sold out da un momento all’altro.

Non devi attivare coupon né inserire codici promozionali per approfittare di questa occasione, infatti il forte sconto è applicato in automatico dall’e-commerce. Ti permette di acquistare l’unità da 1 TB della gamma WD Blue SN570 al prezzo minimo storico di soli 65,39 euro, non è mai stata così conveniente. Il voto medio assegnato da oltre 58.000 recensioni è 4,8/5.