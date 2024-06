Adattatore CarPlay wireless in sconto: attiva il coupon

L’unico accessorio di cui hai bisogno per convertire il tuo sistema CarPlay in wireless è l’adattatore di Symmdey proposto oggi in sconto su Amazon. Garantisce il supporto a tutte le funzionalità originali dell’automobile (navigazione, riproduzione musicale, accesso a Siri, telefonate e così via). Approfittane attivando il coupon che trovi oggi sull’e-commerce.

【Adattatore Carplay Wireless】 Converti facilmente il tuo Carplay cablato in wireless con l’adattatore Carplay! Puoi continuare a utilizzare tutte le funzionalità del Carplay e mantenere il funzionamento originale dell’auto, come la navigazione, la riproduzione musicale, l’assistente Siri, le telefonate e molto altro!

CarPlay wireless in auto con questo adattatorr

Può essere utilizzato senza problemi con gli iPhone dalla versione 6 in poi, con il sistema operativo iOS 12 (e versioni successive). Il design plug-and-play lo rende semplice da utilizzare per tutti, grazie anche alla riduzione da USB-A a USB-C inclusa. La compatibilità è prevista per tutte le auto commercializzate dal 2016 in poi: trovi comunque tutti i dettagli e le informazioni per verificare il supporto nella descrizione completa.

Oggi puoi acquistare l’adattatore CarPlay wireless di Summdey al prezzo finale di soli 24,99 euro. Per approfittarne non devi far altro che attivare il coupon dedicato, che trovi nella scheda del prodotto, così da sbloccare lo sconto e poterlo mettere nel carrello.

Se sei in possesso di un abbonamento Prime attivo (lo stesso che utilizzi per lo streaming su Prime Video), per te c’è anche la spedizione gratuita con la consegna a domicilio assicurata entro pochi giorni e gestita direttamente dalla rete logistica di Amazon, per il massimo dell’affidabilità. Per l’eventuale reso con rimborso completo avrai tempo 14 giorni.