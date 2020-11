Adattatore di rete da USB a Gigabit Ethernet a soli 11€

Siamo nel pieno della settimana del Black Friday, ed oggi vi segnaliamo un piccolo accessorio molto utile per chi lavora in mobilità. Come molti avranno notato, le dimensioni dei notebook si riducono sempre più a discapito però delle porte. Per coloro che sentissero la mancanza della porta RJ45 per la connessione con cavo ethernet, vi consigliamo quindi l’adattatore Tp-Link UE300.

Adattatore Gigabit LAN a USB 3.0 Tp-Link UE300: caratteristiche tecniche

Si tratta di un accessorio estremamente semplice e compatto. Basta una qualsiasi porta USB 3.0 e, collegando l’adattatore, otterremo una porta RJ45 Gigabit LAN. Naturalmente può essere utilizzato sia in mancanza totale della porta, sia nel caso in cui quella integrata sia danneggiata. Il primo vantaggio di questo accessorio è senza dubbio la velocità di connessione. La porta Gigabit infatti supporta le connessioni in Fibra fino a 1000Mbps. Molto importante è invece la funzione plug and play, non necessita quindi di alcuna installazione driver, ma è pronto non appena viene collegato al PC.

Le dimensioni sono di 7,1cm di lunghezza e 2,6cm di larghezza per soli 1,6cm di altezza. Si tratta di un adattatore estremamente compatto. A questo va aggiunto poi il cavo flessibile e richiudibile, che una volta inserito nell’alloggio facilita ulteriormente il trasporto. È la soluzione ideale quindi per chi possiede un ultrabook, senza porte LAN, ma che necessita di velocità e stabilità che una rete Wi-Fi non riuscirebbe ad offrire. Ad un prezzo di soli 11,04 euro su Amazon, è un utile acquisto da fare durante questo Black Friday.