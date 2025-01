Adattatore USB-C 3.1: pratico, comodo e super economico (sconto Amazon)

Questo adattatore USB-C 3.1 è perfetto per ovviare all’assenza di questa porta ormai di uso comune sul tuo PC o su altri dispositivi. Oggi è disponibile in offerta su Amazon in offerta a tempo e può essere tuo a soli 7,70 euro.

Adattatore USB-C: ottimo anche per la ricarica rapida

Con standard USB 3.1 Gen 2, questo adattatore ti garantirà una velocità di trasferimento dati fino a 10 Gbps, ideale per trasferire file di grandi dimensioni in pochissimi secondi.

Il suo utilizzo è perfetto per collegare smartphone, MacBook, laptop e qualsiasi dispositivo con USB-C ad una porta USB-A e supporta la ricarica rapida a 5V/3A aiutandoti quindi a ricaricare i tuoi dispositivi a tempo record. La funzione OTG, inoltre, ti permette di connettere periferiche come chiavette USB, tastiere e mouse senza bisogno di installare driver.

Leggero e compatto è facilissimo da trasportare ovunque. È fatto di una robusta lega di alluminio che lo rende resistente all’usura, all’ossidazione e garantisce un’ottima dissipazione del calore durante l’uso così da non perdere prestazioni.

Accessorio indispensabile se cerchi praticità, velocità e affidabilità per tutti i tuoi dispositivi, oggi può essere tuo su Amazon a soli 7,70 euro: a questo prezzo è imperdibile.