Adattatore VGA to HDMI 3 in 1 in offerta su Amazon

Quello che vi suggeriamo in questo articolo è un accessorio tanto semplice quanto utile per i dispositivi un po’ più datati. Si tratta dell’adattatore Techole VGA to HDMI, che permette di convertire il segnale analogico in digitale.

Adattatore Techole VGA to HDMI: caratteristiche tecniche

Il design è decisamente interessante, grazie ad un box realizzato completamente in alluminio che agevola la dissipazione del calore. Da un lato troviamo ovviamente una porta HDMI, in questo caso placcata oro in modo da resistere alla corrosione e garantire un flusso dati stabile. Dall’altro troviamo un cavo VGA, un jack da 3,5mm ed un cavo USB per l’alimentazione. Naturalmente andranno connessi tutti e tre, in quanto la VGA si occupa solo del segnale video, quindi la fonte audio andrà ricerca obbligatoriamente nel jack. Fatto ciò, basterà portare un cavo HDMI dal box al dispositivo su cui desideriamo visualizzare l’immagine.

In questo modo potremo collegare desktop, laptop o TV box a qualsiasi apparecchio output come una TV, un monitor o anche un proiettore. L’alimentazione USB garantirà una perfetta sincronizzazione dell’audio con il segnale video. Si tratta, quindi, di un accessorio perfetto soprattutto per i professionisti nel caso in cui debbano mostrare una presentazione. In alternativa è un pratico strumento per collegare il proprio PC o mini PC ad uno schermo aggiuntivo per effettuare il mirroring, quando non si dispone di un ingresso VGA.

Grazie alle offerte del giorno l’adattatore è disponibile su Amazon a soli 12,74 euro con uno sconto del 15% sul prezzo di listino.