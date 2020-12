Adattatore Wi-FI USB multidispositivo in offerta

Oggi vogliamo suggerirvi un interessante adattatore Wi-Fi USB in offerta lampo su Amazon. Si tratta del piccolo dongle Sumgott Wi-Fi USB 3.0 che permette di ottenere la connessione wireless sui dispositivi che non ne sono dotati. In alternativa può essere un modo semplice ed economico per migliorare le prestazioni della rete senza fili, rispetto ai moduli integrati.

Dongle Sumgott Wi-Fi USB 3.0: caratteristiche tecniche

A differenza dei dongle più piccoli, il prodotto in questione possiede ben due antenne esterne orientabili, e supporta una connessione wireless dual band. La velocità combinata infatti raggiunge ben 1200Mbps coadiuvata dalla due antenne che garantiscono la stabilità del segnale. Una soluzione perfetta ad esempio per i portatili, il cui modulo è limitato da un posizionamento delle antenne non ottimale. Naturalmente l’adattatore è compatibile con la specifica USB 3.0, indispensabile per fruire dell’intera banda.

Il dispositivo è inoltre estremamente versatile, grazie alla compatibilità con sistemi operativi Windows e Mac. Ancor più interessante però è la modalità access point, funzione piuttosto rara per questo tipo di device. Il dongle infatti può essere configurato come vero e proprio punto d’accesso. In questo modo avremo una seconda rete personale, a cui sarà possibile accedere contemporaneamente da diversi dispositivi (smartphone, tablet o altri PC) condividendo la rete primaria e alimentandolo con una semplice porta USB. In breve saremo in grado di ottenere un vero e proprio extender di piccole dimensioni, senza la necessità di una presa elettrica.

Grazie ad un’offerta lampo, Amazon offre il dogle Wi-Fi USB di Sumgott a soli 13,76 euro, con uno sconto del 24% sul prezzo di listino.

