Supporta le reti dual band e arriva a 600 Mbps nella trasmissione del traffico dati: l’adattatore WiFi del marchio iAmotus oggi è proposto in offerta lampo su Amazon con uno sconto del 20% sul prezzo di listino, ma solo per poche ore e fino all’esaurimento delle unità disponibili.

Piccolo ed economico: adattatore WiFi USB in sconto

Il form factor compatto (3,3×0,7×1,6 centimetri, 4,5 grammi) lo rende comodo da trasportare ovunque e anche una volta inserito nello slot non ingombra. Garantita la piena compatibilità sia con il sistema operativo Windows sia con le piattaforme macOS. Incluso nella confezione il disco con i driver da installare prima dell’utilizzo, comunque scaricabili all’occorrenza anche da Internet.

Tutto questo al prezzo di soli 7,59 euro. Volendo è possibile scegliere il modello che arriva a 1.200 Mbps per 9,99 euro. Gli interessati non perdano tempo: come scritto in apertura si tratta di un’offerta lampo, una delle tante proposte da Amazon in questi giorni per anticipare di qualche settimana il Black Friday 2020.