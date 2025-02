Adattatore wireless CarPlay e Android Auto: ecco il doppio sconto

Una segnalazione veloce per il doppio sconto su Amazon che propone questo adattatore wireless per CarPlay e Android Auto al prezzo finale di soli 35,99 euro (invece di 89,99 euro come da listino). La prima riduzione della spesa è applicata in automatico, mentre per ottenere la seconda devi solo applicare il codice promozionale PNF4PQV6 che trovi nella scheda completa.

Carplay e Android Auto wireless con questo adattatore

Oltre a poter supportare entrambi i sistemi operativi per l’infotainment ha un design 2-in-1 che gli permette di collegarsi al cruscotto sia sfruttando le porte USB-A sia quelle USB-C, come visibile nell’immagine qui sotto. A questo punto, una volta saliti a bordo non sarà più necessario connettere via cavo lo smartphone. Ha in dotazione sia la tecnologia Wi-Fi che quella Bluetooth. Il processo di installazione e configurazione via app è molto semplice. Visita la pagina dedicata sull’e-commerce per tutti gli altri dettagli e per verificare la compatibilità con il tuo veicolo.

La disponibilità è immediata. Se lo ordini adesso, arriverà a casa tua già entro domani con la spedizione gestita direttamente da Amazon attraverso la sua rete logistica. Inoltre, per gli abbonati Prime è prevista la consegna gratuita.

Come anticipato in apertura, devi solo applicare il codice promozionale PNF4PQV6 che trovi nella scheda del prodotto per bloccare il doppio sconto e acquistare l’adattatore wireless per CarPlay e Android Auto al prezzo di soli 35,99 euro. Abiliterà funzioni avanzate come la navigazione stradale, lo streaming musicale, il controllo delle telefonate, l’interazione con gli assistenti vocali (Siri e Assistente Google su tutti) e molto altro ancora togliendo di mezzo l’ingombro dei cavi.