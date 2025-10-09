Addio a un canale storico sul digitale terrestre, ma è arrivata una novità

All’interno del programma emittenti nazionali, sulla piattaforma digitale terrestre, il 5 ottobre 2025, è stato eliminato un canale storico. Si tratta di Warner TV che trasmetteva sulla duplice LCN 37 e LCN 537, all’interno del MUX PERSIDERA 3. Al suo posto si è accesa la novità dell’emittente Warner Bros. Discovery.
Stiamo parlando di Discovery Channel. Al momento questo nuovo canale, che ha fatto il suo debutto, come già anticipato, il 5 ottobre 2025, sta trasmettendo con una risoluzione massima a 1440 x 1080 pixel in alta definizione. Per sintonizzarlo ti consigliamo di avviare una ricerca automatica dei canali del digitale terrestre.
Digitale Terrestre: come si presenta ora il MUX PERSIDERA 3
Vediamo quindi come si presenta a livello ufficiale il MUX PERSIDERA 3 del digitale terrestre dopo questo aggiornamento importante.
- Real Time (LCN 31)
- Food Network (LCN 33)
- RTL 102.5 (LCN 36)
- Discovery (LCN 37,537)
- GIALLO (LCN 38)
- DMAX (LCN 52)
- DONNA SPORT TV (DONNA TV) (LCN 62,562)
- CS24.LIVE (CANALE 63) (LCN 63)
- TELECAMPIONE (LCN 138)
- CANALE 163 (ODEON 24) (LCN 163)
- IT CHANNEL (LCN 221)
- WELCOME IN (LCN 226)
- CANALE 227 (LCN 227)
- RTL 102.5 CALIENTE (LCN 233,533)
- CANALE 235 (LCN 235)
- GAMBERO ROSSO (LCN 257)
- RADIOFRECCIA (LCN 258,532)
- BIKE (LCN 259)
- URANIA (LCN 260)
- DR PALMAS TV (LCN 261)
- RADIO ZETA (LCN 266,531)
- CANALE 268 (LCN 268)
- MADE IN BUSINESS (LCN 410)
- IMPRESE (LCN 412)
- ITALIAN FISHING TV (LCN 441)
- ARTE E CULTURA (ARTE ATELIER HD) (LCN 455)
- AutoMoto (LCN 510)
- RTL 102.5 (LCN 736)
- RADIO ZETA (LCN 737)
- RADIOFRECCIA (LCN 738)
- RTL 102.5 TRAFFIC (LCN 739)
- RTL 102.5 BEST (LCN 740)
- RTL 102.5 NAPULE’ (LCN 741)
- RTL 102.5 DISCO (LCN 742)
- RTL 102.5 CALIENTE (LCN 743)
- RTL 102.5 BRO&SIS (LCN 744)
- CLASS CNBC (LCN 828)
- CLASS TV MODA (LCN 883)
Alcune informazioni in più su Discovery Channel del digitale terrestre
Discovery Channel è il nuovo canale della Warner Bros. Discovery disponibile dal 5 ottobre 2025 sulla piattaforma digitale terrestre. Disponibile gratuitamente per tutti, è possibile sintonizzarlo solo da chi è dotato di un televisore o decoder HD di ultima generazione. Quali sono le principali tematiche che questo canale affronta attraverso la sua programmazione?
Sulla pagina ufficiale dell’emittente si legge: “Discovery Channel è il canale bandiera del gruppo dedicato alle passioni maschili: motori, ingegneria, tecnologia, disastri, inchieste, scienza e pop science, spazio, wild life, vita al limite. Una molteplicità di generi che raccontano l’avventura più vera attraverso le parole e le emozioni di chi l’ha vissuta in prima persona“.