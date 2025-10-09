 Addio a un canale storico sul digitale terrestre, ma è arrivata una novità
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Addio a un canale storico sul digitale terrestre, ma è arrivata una novità

In questi giorni abbiamo dovuto dire addio a un canale storico sul digitale terrestre, ma nel frattempo si è accesa una novità interessante.
Addio a un canale storico sul digitale terrestre, ma è arrivata una novità
Entertainment
In questi giorni abbiamo dovuto dire addio a un canale storico sul digitale terrestre, ma nel frattempo si è accesa una novità interessante.
Warner Bors. Discovery

All’interno del programma emittenti nazionali, sulla piattaforma digitale terrestre, il 5 ottobre 2025, è stato eliminato un canale storico. Si tratta di Warner TV che trasmetteva sulla duplice LCN 37 e LCN 537, all’interno del MUX PERSIDERA 3. Al suo posto si è accesa la novità dell’emittente Warner Bros. Discovery.

Stiamo parlando di Discovery Channel. Al momento questo nuovo canale, che ha fatto il suo debutto, come già anticipato, il 5 ottobre 2025, sta trasmettendo con una risoluzione massima a 1440 x 1080 pixel in alta definizione. Per sintonizzarlo ti consigliamo di avviare una ricerca automatica dei canali del digitale terrestre.

Digitale Terrestre: come si presenta ora il MUX PERSIDERA 3

Vediamo quindi come si presenta a livello ufficiale il MUX PERSIDERA 3 del digitale terrestre dopo questo aggiornamento importante.

  • Real Time (LCN 31)
    • Food Network (LCN 33)
    • RTL 102.5 (LCN 36)
    • Discovery (LCN 37,537)
    • GIALLO (LCN 38)
    • DMAX (LCN 52)
    • DONNA SPORT TV (DONNA TV) (LCN 62,562)
    • CS24.LIVE (CANALE 63) (LCN 63)
    • TELECAMPIONE (LCN 138)
    • CANALE 163 (ODEON 24) (LCN 163)
    • IT CHANNEL (LCN 221)
    • WELCOME IN (LCN 226)
    • CANALE 227 (LCN 227)
    • RTL 102.5 CALIENTE (LCN 233,533)
    • CANALE 235 (LCN 235)
    • GAMBERO ROSSO (LCN 257)
    • RADIOFRECCIA (LCN 258,532)
    • BIKE (LCN 259)
    • URANIA (LCN 260)
    • DR PALMAS TV (LCN 261)
    • RADIO ZETA (LCN 266,531)
    • CANALE 268 (LCN 268)
    • MADE IN BUSINESS (LCN 410)
    • IMPRESE (LCN 412)
    • ITALIAN FISHING TV (LCN 441)
    • ARTE E CULTURA (ARTE ATELIER HD) (LCN 455)
    • AutoMoto (LCN 510)
    • RTL 102.5 (LCN 736)
    • RADIO ZETA (LCN 737)
    • RADIOFRECCIA (LCN 738)
    • RTL 102.5 TRAFFIC (LCN 739)
    • RTL 102.5 BEST (LCN 740)
    • RTL 102.5 NAPULE’ (LCN 741)
    • RTL 102.5 DISCO (LCN 742)
    • RTL 102.5 CALIENTE (LCN 743)
    • RTL 102.5 BRO&SIS (LCN 744)
    • CLASS CNBC (LCN 828)
    • CLASS TV MODA (LCN 883)

Alcune informazioni in più su Discovery Channel del digitale terrestre

Discovery Channel è il nuovo canale della Warner Bros. Discovery disponibile dal 5 ottobre 2025 sulla piattaforma digitale terrestre. Disponibile gratuitamente per tutti, è possibile sintonizzarlo solo da chi è dotato di un televisore o decoder HD di ultima generazione. Quali sono le principali tematiche che questo canale affronta attraverso la sua programmazione?

Sulla pagina ufficiale dell’emittente si legge: “Discovery Channel è il canale bandiera del gruppo dedicato alle passioni maschili: motori, ingegneria, tecnologia, disastri, inchieste, scienza e pop science, spazio, wild life, vita al limite. Una molteplicità di generi che raccontano l’avventura più vera attraverso le parole e le emozioni di chi l’ha vissuta in prima persona“.

Fonte: Warner Bros. Discovery

Pubblicato il 9 ott 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Digitale Terrestre: cambiano le frequenze, rischi di perdere canali

Digitale Terrestre: cambiano le frequenze, rischi di perdere canali
Digitale Terrestre: nuova lista canali, scopri le novità

Digitale Terrestre: nuova lista canali, scopri le novità
Apple TV+, ottobre si accende di novità: ecco le ultime uscite

Apple TV+, ottobre si accende di novità: ecco le ultime uscite
Disney+ sorprende con la Champions League femminile: le prossime partite di Juventus e Roma

Disney+ sorprende con la Champions League femminile: le prossime partite di Juventus e Roma
Digitale Terrestre: cambiano le frequenze, rischi di perdere canali

Digitale Terrestre: cambiano le frequenze, rischi di perdere canali
Digitale Terrestre: nuova lista canali, scopri le novità

Digitale Terrestre: nuova lista canali, scopri le novità
Apple TV+, ottobre si accende di novità: ecco le ultime uscite

Apple TV+, ottobre si accende di novità: ecco le ultime uscite
Disney+ sorprende con la Champions League femminile: le prossime partite di Juventus e Roma

Disney+ sorprende con la Champions League femminile: le prossime partite di Juventus e Roma
Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
9 ott 2025
Link copiato negli appunti