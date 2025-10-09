Addio a un canale storico sul digitale terrestre, ma è arrivata una novità

All’interno del programma emittenti nazionali, sulla piattaforma digitale terrestre, il 5 ottobre 2025, è stato eliminato un canale storico. Si tratta di Warner TV che trasmetteva sulla duplice LCN 37 e LCN 537, all’interno del MUX PERSIDERA 3. Al suo posto si è accesa la novità dell’emittente Warner Bros. Discovery.

Stiamo parlando di Discovery Channel. Al momento questo nuovo canale, che ha fatto il suo debutto, come già anticipato, il 5 ottobre 2025, sta trasmettendo con una risoluzione massima a 1440 x 1080 pixel in alta definizione. Per sintonizzarlo ti consigliamo di avviare una ricerca automatica dei canali del digitale terrestre.

Digitale Terrestre: come si presenta ora il MUX PERSIDERA 3

Vediamo quindi come si presenta a livello ufficiale il MUX PERSIDERA 3 del digitale terrestre dopo questo aggiornamento importante.

Real Time (LCN 31) Food Network (LCN 33) RTL 102.5 (LCN 36) Discovery (LCN 37,537) GIALLO (LCN 38) DMAX (LCN 52) DONNA SPORT TV (DONNA TV) (LCN 62,562) CS24.LIVE (CANALE 63) (LCN 63) TELECAMPIONE (LCN 138) CANALE 163 (ODEON 24) (LCN 163) IT CHANNEL (LCN 221) WELCOME IN (LCN 226) CANALE 227 (LCN 227) RTL 102.5 CALIENTE (LCN 233,533) CANALE 235 (LCN 235) GAMBERO ROSSO (LCN 257) RADIOFRECCIA (LCN 258,532) BIKE (LCN 259) URANIA (LCN 260) DR PALMAS TV (LCN 261) RADIO ZETA (LCN 266,531) CANALE 268 (LCN 268) MADE IN BUSINESS (LCN 410) IMPRESE (LCN 412) ITALIAN FISHING TV (LCN 441) ARTE E CULTURA (ARTE ATELIER HD) (LCN 455) AutoMoto (LCN 510) RTL 102.5 (LCN 736) RADIO ZETA (LCN 737) RADIOFRECCIA (LCN 738) RTL 102.5 TRAFFIC (LCN 739) RTL 102.5 BEST (LCN 740) RTL 102.5 NAPULE’ (LCN 741) RTL 102.5 DISCO (LCN 742) RTL 102.5 CALIENTE (LCN 743) RTL 102.5 BRO&SIS (LCN 744) CLASS CNBC (LCN 828) CLASS TV MODA (LCN 883)



Alcune informazioni in più su Discovery Channel del digitale terrestre

Discovery Channel è il nuovo canale della Warner Bros. Discovery disponibile dal 5 ottobre 2025 sulla piattaforma digitale terrestre. Disponibile gratuitamente per tutti, è possibile sintonizzarlo solo da chi è dotato di un televisore o decoder HD di ultima generazione. Quali sono le principali tematiche che questo canale affronta attraverso la sua programmazione?

Sulla pagina ufficiale dell’emittente si legge: “Discovery Channel è il canale bandiera del gruppo dedicato alle passioni maschili: motori, ingegneria, tecnologia, disastri, inchieste, scienza e pop science, spazio, wild life, vita al limite. Una molteplicità di generi che raccontano l’avventura più vera attraverso le parole e le emozioni di chi l’ha vissuta in prima persona“.