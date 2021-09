Addio affaticamento, benvenuto Logitech Ergo M575 Wireless Mouse

Se sei alla ricerca di un buon mouse per la produttività, abbiamo un’offerta davvero interessante da proporti. Si tratta del mouse Logitech Ergo M575, uno dei migliori mouse per l’utilizzo professionale, pensato per semplificare il lavoro e ridurre sensibilmente l’affaticamento durante le lunghe sessioni di utilizzo.

Mouse wireless Logitech Ergo M575: caratteristiche tecniche

È proprio il design, infatti, a rendere unico questo mouse. La periferica fa parte della serie Ergo di Logitech, una gamma di prodotti pensati e testati insieme ad esperti ergonomisti e utenti. La forma, leggermente inclinata, riduce l’affaticamento del polso e dona alla mano una posizione naturale. Rispettando tali parametri, è stata posizionata anche la trackball, di facile accesso per il pollice, che semplifica la gestione del cursore. Oltre a poter personalizzare la velocità del cursore attraverso Logitech Option, è possibile persino rimuovere la trackball, nei casi in cui il software risulti più pratico senza. Si tratta inoltre di un mouse piuttosto silenzioso.

Interessante, invece, la doppia connessione wireless che rende il dispositivo decisamente versatile. All’interno della confezione è presente il dongle USB Logitech Unifying che permette di collegare fino a 6 periferiche wireless con un solo ricevitore. Tuttavia, è presente anche la modalità Bluetooth, che consente di ridurre a zero le porte USB impegnate sul dispositivo, nel caso integri l’apposito modulo. Trattandosi di un mouse wireless, sicuramente la batteria rappresenta un aspetta critico. In questo caso Logitech sorprende con un’autonomia di ben 24 mesi con una singola batteria AA. Insomma, un prodotto estremamente utile per coloro che utilizzano il mouse quotidianamente e per lunghe sessioni.

Grazie ad uno sconto del 14% sul prezzo di listino, il mouse può essere acquistato su Amazon a soli 35,99 euro.