Addio ai cavi con questa tastiera wireless BOMBA compatta e comoda

Se sei pronto per passare alla tecnologia wireless e dire addio a tutti i cavi e cavetti sulla tua scrivania, questa promozione che trovi su Amazon è da prendere proprio al volo. Spuntando il coupon con un solo click, infatti, ti porti a casa questa favolosa tastiera wireless con una spesa di appena €18,89.

Completa di tutto, ti mette sotto le dita ciò di cui hai bisogno per lavorare ore ore al computer senza mai farti problemi.

In più le spedizioni gratis veloci garantite dai servizi Prime sono la ciliegina sulla torta quindi non perdere neanche un minuto in più.

Tastiera wireless: piccola, compatta e fenomenale sulla tua scrivania

Questa tastiera wireless ha delle dimensioni veramente compatte ma ciò nonostante non ti fa rinunciare proprio a nulla. Grazie al suo layout QWERTY italiano, la digitazione risulta scorrevole e veloce, un elemento che non devi mai sottovalutare.

Si collega ai tuoi dispositivi per mezzo del semplicissimo ricevitore USB che trovi in confezione e che la rende immediatamente operativa. Non ti limitare ad utilizzarla solo su Windows perché è compatibile anche con innumerevoli altri sistemi operativi, ad esempio la puoi abbinare anche alla tua Smart TV.

Oltre ai classici pulsanti trovi anche i tasti funzione ai quali sono stati abbinati dei comandi veloci che con un solo dito ti permettono di gestire, ad esempio, la riproduzione musicale e altri aspetti sul tuo computer. In termini di autonomia, infine, non si può soddisfare visto che con una semplice batteria al suo interno dura mesi e mesi senza mai darti problemi.

Non aspettare neanche un secondo in più e acquista subito la tua tastiera wireless su Amazon spuntando con un click il coupon in pagina. Te la porti a casa spendendo appena €18 e soddisfacendo la tua voglia di cambiamento a prezzo minimo. Le spedizioni non ci impiegano più di 2 giorni e sono assolutamente gratuite se possiedi un abbonamento Prime attivo sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.