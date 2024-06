Addio ai problemi di spazio di archiviazione: il cloud di Internxt è in offerta (-75%)

Per risolvere i problemi di spazio di archiviazione insufficiente sui propri dispositivi è possibile puntare su Internxt, uno dei migliori servizi di cloud storage in circolazione che propone una promozione esclusiva per tutti i nuovi utenti. Per chi sceglie Internxt, infatti, c’è la possibilità di ottenere fino al 75% di sconto sul costo dell’abbonamento.

Le offerte sono diverse: scegliendo il piano annuale, ad esempio, è possibile attivare l’abbonamento da 2 TB con un costo di 27,50 euro invece di 109,99 euro. Da valutare anche le promo sui piani per il cloud a vita con la possibilità di attivare il piano da 2 TB al costo di 249 euro invece di 900 euro.

Per scoprire tutte le offerte basta visitare il sito ufficiale di Interxt tramite il box qui di sotto.

Addio ai problemi di spazio di archiviazione con Internxt

Con i servizi di cloud storage di Internxt è possibile attivare i seguenti abbonamenti annuali:

200 GB al costo di 11,50 euro

al costo di 2 TB al costo di 27,50 euro

al costo di 5 TB al costo di 50 euro

al costo di 10 TB al costo di 75 euro

Tutti i piani sono scontati per il primo anno. C’è poi la possibilità di accedere al cloud a vita, scegliendo tra i seguenti piani:

2 TB al costo di 249 euro

al costo di 5 TB al costo di 449 euro

al costo di 10 TB al costo di 749 euro

In questo caso, non ci sono costi ricorrenti. Una volta acquistato lo spazio cloud, infatti, sarà possibile accedervi senza limiti e senza dover effettuare alcuna spesa.

Tutte le versioni di Internxt includono l’archiviazione e la condivisione dei file con la protezione della crittografia, la possibilità di caricare file fino a 20 GB e una garanzia di rimborso esercitabile entro 30 giorni.

Per accedere subito alle promozioni, scegliendo poi il piano preferito in base alle proprie necessità, è possibile seguire il link qui di sotto.