Addio al nubilato 2: guarda il film in streaming

Appena arrivato sulla piattaforma, Addio al nubilato 2: l’Isola che non c’è è già in testa alla classifica dei film più visti in Italia. Lo puoi guardare in streaming gratis su Prime Video se sei in possesso di un abbonamento Prime attivo. Altrimenti, c’è la possibilità di iniziare la prova di 30 giorni senza alcuna spesa.

Guarda in streaming Addio al nubilato 2

È il sequel del lungometraggio uscito nel 2021 (anche quello da vedere su Prime Video), promosso dalle prime recensioni della critica e ritenuto addirittura migliore del capitolo precedente. Non anticipiamo altro per non rovinare la sorpresa. Ci limitiamo a riportare di seguito la sinossi che presenta la trama e il trailer.

Quando Eleonora viene scaricata sull’altare, la sua «luna di miele» si trasforma in un viaggio della speranza. Con le sue amiche parte verso Nord per andare a seppellire la reliquia del padre a Nova Gorica, dov’era nato. Qui le protagoniste si imbatteranno in un gruppo di ragazzini di una casa famiglia dal passato difficile… le vite di tutti si intrecceranno e cambieranno per sempre.

La regia è di Francesco Apolloni. Le attrici scelte per interpretare le quattro protagoniste sono Antonia Liskova, Laura Chiatti, Jun Ichikawa e Chiara Francini. La durata della pellicola è 1 ora e 50 minuti, il rating assegnato è 7+ ed è garantito il supporto alla risoluzione 4K Ultra HD.

Come scritto in apertura, per vedere Addio al nubilato 2: l’isola che non c’è in streaming è sufficiente una sottoscrizione ad Amazon Prime attiva, la stessa che può tornare utile per approfittare delle offerte sull’e-commerce e per ricevere i prodotti acquistati subito, senza spese. Chi non lo ha ancora fatto, può iniziare subito la prova gratuita e accedere a tutti i vantaggi inclusi, a partire proprio da Prime Video.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.