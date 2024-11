Addio al telemarketing selvaggio: ora è possibile grazie a Incogni

Proteggersi dal telemarketing e dalle continue telefonate da numeri sconosciuti (spesso esteri) non è un’impresa impossibile ma bisogna adottare le contromisure giuste. In molti casi, infatti, il proprio numero di telefono finisce al centro di campagne di marketing via telefono (che spesso rasentano la truffa) a causa del fatto che il numero stesso è presente online, in un database che è stato acquistato da un’azienda di telemarketing.

In questi casi, l’unico modo per difendersi è riuscire a cancellare il proprio numero di telefono (e di tutti i propri dati) dai database online. Per farlo, l’opzione migliore è affidarsi a Incogni, il tool disponibile in abbonamento che si occupa di gestire le richieste di cancellazione dei dati dell’utente, contattando direttamente i “data broker” ovvero le aziende che controllano i dati presenti online.

Il Black Friday è il momento giusto per attivare Incogni: con l’offerta in corso e il codice sconto CYBERDEAL, da aggiungere in fase di attivazione, l’abbonamento annuale è disponibile con un prezzo ridotto del 58% e una spesa inferiore ai 7 euro al mese (IVA inclusa). Per accedere alla promo basta visitare il sito ufficiale di Incogni tramite il box qui di sotto.

Cosa fa e quanto costa Incogni

Incogni si occupa dell’eliminazione dei dati dell’utente. Il suo funzionamento è semplice: è il servizio stesso che si fa carico di contattare i data broker e richiedere l’eliminazione dei dati presenti online. Periodicamente, inoltre, Incogni invia un report all’utente che può così monitorare lo stato delle richieste di cancellazione.

L’eliminazione dei dati online permette di proteggersi dal telemarketing, tutelare la propria privacy e anche prevenire i tentativi di truffe di phishing e furti di identità. Ci sono, quindi, tanti buoni motivi per affidarsi a Incogni.

Il tool costa 83,85 euro scegliendo l’abbonamento annuale (quindi meno di 7 euro al mese IVA compresa). Per accedere all’offerta è necessario inserire il codice CYBERDEAL. Per tutti i nuovi utenti ci sono 30 giorni di tempo per esercitare una garanzia di rimborso integrale.