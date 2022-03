Addio auto e benzina, monopattino elettrico a prezzo IRRISORIO

Un’offerta da non perdere questa su Amazon dove hai l’occasione di acquistare il monopattino elettrico che hai sempre desiderato a prezzo irrisorio. Infatti non solo benefici di uno sconto, ma se spunti il coupon in pagina risparmi ancora di più.

Praticamente ti puoi spostare in città dicendo addio al traffico, al rincaro della benzina e alla ricerca impossibile per un parcheggio. Quanto spendi? 179,00€ che ne valgono proprio la pena.

Se vuoi puoi pagare anche a rate e le spedizioni sono completamente gratuite. Con Prime attivo sul tuo account il tuo nuovo mezzo arriva in quattro e quattr’otto.

Monopattino elettrico: il tuo nuovo modo di spostarti

Questo monopattino elettrico non ha niente in meno degli altri modelli se non il marchio che non viene pubblicizzato. Perfetto per la città lo puoi utilizzare nel tempo libero, per andare a lavoro o spostarti liberamente. Conta che, in fin dei conti, ora che le belle giornate sono iniziate non può che farti bene prendere aria a più non posso.

Per quanto riguarda le sue specifiche ti faccio subito sapere che ha un motore con potenza da 250W grazie ai quali puoi percorrere le strade secondo tre velocità differenti:

12 km/h;

20 km/h;

25 km/h.

La batteria, invece, ha un’autonomia di 15 km con ogni carica e il peso complessivo dell’intero monopattino ammonta a circa 9 chilogrammi. Non può che essere tutelata anche la tua sicurezza grazie al sistema con doppio freno e al blocco tramite applicazione.

Acquista subito il tuo nuovissimo monopattino elettrico concludendo un affare: appena 179€ se apri Amazon e spunti il coupon in pagina. Le spedizioni sono completamente gratuite, con Prime sono persino realizzate in tempi record. Non perdere l’occasione e realizza quel piccolo sogno che tenevi nel cassetto. In fin dei conti con i tempi che corrono, non può che essere la svolta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.