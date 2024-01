Addio capi bagnati grazie all'Asciugatrice Beko!

Specialmente nelle stagioni fredde, asciugare i capi diventa spesso una vera sfida. Ma con un’asciugatrice, il tutto diventa facilissimo. Oggi potrai avere l’ottima asciugatrice Beko che, grazie a un ribasso del 30%, arriva a costare solo 414,79€! Scopriamo insieme tutte le caratteristiche di questo modello in particolare.

Tutte le caratteristiche dell’asciugatrice Beko

Utilizzando una tecnologia avanzata a pompa di calore, la Beko DRXS823A si distingue per la sua efficienza energetica, permettendo di risparmiare tempo e denaro. Questo sistema, più efficiente rispetto ai tradizionali sistemi a condensazione, assicura un’asciugatura delicata e rispettosa dell’ambiente, preservando al contempo la qualità delle fibre dei tuoi capi.

Con una generosa capacità di 8 kg, quest’asciugatrice consente di asciugare ingenti quantità di bucato in una sola operazione, risultando particolarmente utile per famiglie numerose o in situazioni in cui è necessario asciugare grandi carichi in tempi brevi.

L’ampia gamma di programmi di asciugatura offre la massima flessibilità per soddisfare ogni esigenza. Tra i programmi disponibili, troverai opzioni specifiche per cotone, sintetici, delicati, jeans, lana e molto altro. La funzione “Programmato” consente di impostare l’avvio dell’asciugatrice in un momento preciso, garantendo capi pronti quando ne hai bisogno.

La possibilità di avviare l’asciugatrice con partenza ritardata fino a 24 ore risulta particolarmente comoda, permettendoti di organizzare l’asciugatura del bucato anche durante la notte, affinché i capi siano pronti al risveglio. Per preservare la qualità dei tuoi capi, la funzione antipiega evita fastidiose pieghe durante l’asciugatura, risultando particolarmente utile quando il tempo per la stiratura è limitato.

Grazie alla sua classe di efficienza energetica A++, la Beko DRXS823A si posiziona come una scelta eco-sostenibile, consumando solo 236 kWh all’anno, equivalente a circa 70 euro di risparmio annuale

Inizia ad asciugare i tuoi panni con facilità grazie all’asciugatrice di Beko. Pagala solo 414,79€ grazie allo sconto del 30%!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.