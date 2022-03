Addio cavi con ben 80 ore di autonomia grazie a queste cuffie

Le cuffie Bluetooth sono sicuramente più pratiche e comode, ma la ricarica frequente può diventare frustrante. Tuttavia, grazie a un’autonomia di ben 80 ore ed una qualità audio di livello studio, le OneOdio Pro C rappresentano il compromesso perfetto per dire addio i cavi ed evitare la dipendenza dal caricabatteria, oggi disponibili su Amazon a soli 35 euro.

Cuffie Bluetooth OneOdio Pro C: caratteristiche tecniche

Le cuffie hanno un aspetto piuttosto tradizionale, ma sofisticato grazie alle possibilità che consentono di renderle estremamente compatte semplificandone il trasporto. I padiglioni, infatti, possono essere ruotati e le giunture permettono di ripiegarli così da ridurre drasticamente l’ingombro. L’archetto è rinforzato in alluminio e imbottito con memory foam ad alta densità così come i padiglioni con un rivestimento in ecopelle traspirante. Non mancano i microfoni integrati con cancellazione del rumore CVC 8.0 che garantiscono una voce chiara e cristallina durante le conversazioni senza il disturbo dei rumori esterni. Decisamente comodi i comandi sui padiglioni, che consentono di gestire qualsiasi funzione come tracce, volume o chiamate.

Per la connessione utilizzano un modulo Bluetooth 5.0 che garantisce un segnale estremamente stabile ed un’associazione immediata. Inoltre, questo consente di utilizzare le cuffie con qualsiasi dispositivo equipaggiato con una connessione Bluetooth, da smartphone e tablet ai PC e le console da gioco. A fare la differenza, però, è naturalmente la qualità del suono a dir poco sorprendente considerando la fascia di prezzo. I padiglioni ospitano due driver al neodimio da 50mm dotati di un bilanciamento professionale che forniscono un suono ricco e preciso. A questo si aggiunge la batteria, punto di forza assoluto delle cuffie, che garantisce un’autonomia di ben 80 ore. In sostanza avrai oltre 10 ore al giorno di utilizzo per un’intera settimana, dimenticandoti completamente della ricarica.

Grazie ad uno sconto del 13%, a cui si somma un ulteriore coupon del 10%, le OneOdio Pro C sono disponibili su Amazon a soli 35,18 euro.

