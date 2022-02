Addio cavi e benvenuto confort con questi auricolari Bluetooth

Se non lo hai ancora fatto, puoi finalmente dire addio al jack da 3,5mm e passare a un ottimo paio di auricolari Bluetooth senza rinunciare alla qualità del suono. Le SoundPeats Mini rappresentano un compromesso perfetto tra costo e prestazioni con un prezzo di soli 36 euro su Amazon.

Auricolari Bluetooth SoundPeats Mini: caratteristiche tecniche

Le SoundPeats Mini si caratterizzano innanzitutto per il design estremamente leggero e compatto. Si tratta di auricolari in-ear con un peso di soli 4 grammi ognuno, per un confort assoluto anche con un utilizzo prolungato. Non manca la certificazione IPX5 che garantisce la resistenza al sudore consentendo di utilizzare le cuffie anche durante gli allenamenti e l’attività sportiva. I comandi sono completamente touch e consentono di gestire praticamente ogni funzione: volume, tracce, chiamate e assistenti vocali. Molto interessanti i microfoni con cancellazione del rumore AI, che sfrutta l’intelligenza artificiale per ottimizzare la qualità delle conversazioni.

Per la connessione sfruttano un modulo Bluetooth 5.2 che garantisce un’associazione immediata ed una stabilità del segnale eccezionale. Questo, inoltre, consente di passare rapidamente dalla modalità singola alla modalità stereo. La batteria offre 5 ore di autonomia, a cui si aggiungono 3 ricariche attraverso la custodia per un totale di 20 ore di riproduzione. Non manca un pratico indicatore LED che rivela lo stato della carica grazie a 3 diversi colori che ti daranno sempre il pieno controllo sulla batteria. In sostanza, si tratta di auricolari che non trascurano la qualità, pur prediligendo il confort e la praticità ad un prezzo estremamente accessibile.

Grazie ad uno sconto del 15%, a cui si somma un coupon di 3 euro, le SoundPeats Mini sono disponibili su Amazon a soli 36 euro con spedizione Prime.