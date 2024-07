Addio commissioni folli all'estero: Revolut è la carta migliore per viaggiare

Chi viaggia spesso fuori dall’Italia, per lavoro o per piacere, non può fare a meno di un conto corrente e di una carta di pagamento con servizi specifici. L’ideale è una soluzione che renda facili le operazioni in valute diverse dall’euro dicendo addio alle commissioni folli all’estero. Inoltre, un bel pacchetto di servizi aggiuntivi che facciano fare un salto di qualità è una mamma dal cielo.

Tra le varie offerte bancarie, Revolut Premium è senza dubbio la più conveniente. Questo conto permette di scambiare valute senza limiti e senza costi nascosti. In più, offre anche fino al 5% di cashback per prenotazioni di soggiorni e un’assicurazione viaggio.

Addio commissioni folli all’estero: scopri Revolut Premium

L’unico neo di Revolut Premium potrebbe essere il costo di 7,99 euro al mese. La fintech ha però pensato a tutto: per i nuovi iscritti, ci sono tre mesi di prova gratuita. Ma cosa rende questa carta conto davvero irresistibile? Te lo spieghiamo subito:

prelievi gratuiti fino a 400 euro al mese in tutto il mondo;

in tutto il mondo; bonifici internazionali scontati del 20% ;

; possibilità di aprire fino a 2 conti Revolut per Under 18 senza costi aggiuntivi;

senza costi aggiuntivi; assistenza prioritaria per chi non ha tempo da perdere.

Per chi ama viaggiare tanto, arrivano anche una serie di interessanti bonus. La carta permette di cambiare valuta tra più di 29 opzioni senza pagare un centesimo di commissione dal lunedì al venerdì. Poi, il cashback del 5% per le prenotazioni di soggiorni. C’è anche la polizza viaggi che copre dalle emergenze odontoiatriche alla sfortuna dei voli in ritardo e dei bagagli che spariscono dalla stiva.

Revolut Premium quindi, è il non plus ultra delle carte di pagamento, pieno di vantaggi per ogni esigenza di viaggio. Se i 7,99 euro al mese ti fanno storcere il naso, per i nuovi clienti ci sono tre mesi di prova gratuita. Se il tutto ti sembra troppo, Revolut offre anche una versione standard senza canone mensile. Addio commissioni folli all’estero, benvenuta libertà di spesa con Revolut Premium.