Addio costi di roaming con questa eSIM: attivala subito

C’è una soluzione pratica, semplice ed economica per dire addio ai costi di roaming, anche nei territori per i quali il tuo operatore prevede una spesa extra: è la eSIM di Saily. Attivarla è facile e veloce, devi solo scegliere la tua destinazione da tutto il mondo. Verifica la compatibilità con il tuo modello di smartphone sul sito ufficiale.

eSIM: con Saily elimini i costi di roaming

Facciamo alcuni esempi, per capire cosa la rende vantaggiosa. 1 GB di traffico negli Stati Uniti costa 3,99 dollari ed è valido per 7 giorni, mentre con 13,99 dollari hai la possibilità di sfruttarne 5 GB in 30 giorni. Stai per visitare il Giappone? Nessun problema: 5 GB per 30 giorni sono disponibili a un prezzo ancora più conveniente, solo 9,99 dollari. Se invece hai la fortuna di essere in procinto di salire su un aereo diretto in Australia, puoi acquistare il pacchetto da 5 GB a 10,99 euro, così da poter essere subito connesso una volta atterrato. Visita la pagina dedicata, dove troverai tariffe molto convenienti per un totale pari a oltre 190 paesi.

Ecco i pochi e semplici passi da seguire per attivarla subito.

Scegli il piano dati che fa per te, in base al paese di destinazione;

scarica l’app di Saily e installa la eSIM seguendo le istruzioni fornite;

il piano scelto si attiverà automaticamente una volta raggiunta la destinazione.

Saily è un servizio creato e gestito da Nord Security, la stessa società che offre anche la Virtual Private Network di NordVPN, il password manager NordPass e altro ancora. Come già scritto, si tratta della soluzione ideale per essere connessi a Internet 24/7, in qualunque paese, senza dover far fronte ai costi di roaming che spesso sono molto alti.