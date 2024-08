Addio disconnessioni con la fibra di iliad: 5 Gbit/s e Wi-Fi 7

Se anche tu sei alla ricerca di una connessione veloce e stabile, l’offerta a 21,99 euro al mese di iliad per la fibra ottica da 5 Gbit/s è ciò che fa per te. La puoi attivare subito, per entrare in un mondo fatto di stabilità e zero rallentamenti, grazie alla tecnologia FTTH EPON. Non dovrai mai più fare i conti con router bloccati, videochiamate personali o di smart working in cui la linea smette improvvisamente di funzionare, lag nelle partite multiplayer online o blocchi durante lo streaming di film, serie o partite.

La fibra iliad è la soluzione ai tuoi problemi di connettività

È incluso il dispositivo iliadbox con supporto al nuovo standard Wi-Fi 7, in comodato d’uso gratuito, per navigare, giocare, lavorare e guardare i contenuti senza attese né interruzioni. La tariffa comprende poi le chiamate illimitate verso Italia ed estero (a 60 destinazioni internazionali). Ogni configurazione può essere gestita in modo pratico e intuitivo mediante l’applicazione iliadbox connect, in download gratuito su Android e iOS. Dai uno sguardo al sito ufficiale per saperne di più.

Abbiamo già citato in apertura le prestazioni: fino a 5 Gbit/s in download e 700 Mbit/s in upload per quanto riguarda le aree coperte da tecnologia FTTH EPON, mentre in quelle raggiunte da FTTH GPON si arriva a 2,5 Gbit/s in download e 500 Mbit/s in upload. Per capire qual è il tuo caso, devi solo verificare la copertura inserendo l’indirizzo di casa.

Il servizio di iliad, certificato dallo speed test di nPerf come la fibra più veloce di Italia, è in promozione. Non lasciarti sfuggire l’occasione di poterla attivare al prezzo mensile di 21,99 euro, per sempre. È richiesto un contributo pari a 39,99 euro per l’installazione. Trovi tutti gli altri dettagli nella pagina dedicata.