Addio al Kindle Store: quali dispositivi Kindle sono coinvolti

Tra poco più di un mese, i dispositivi più datati dei cataloghi Kindle e Kindle Fire perderanno alcune delle loro funzionalità chiave. O meglio, rischieranno di diventare inutilizzabili. Un portavoce di Amazon ha confermato la scadenza del 20 maggio 2026 alla redazione del sito The Verge.

Addio ai Kindle e Kindle Fire più vecchi

Chi possiede uno dei modelli interessati (elencati di seguito) riceverà presto una notifica via email per spiegare cosa cambierà. In breve, gli eBook reader e i tablet non saranno più in grado di accedere al Kindle Store per acquistare, noleggiare o scaricare i contenuti. Quelli già presenti nella memoria interna potranno continuare a essere letti, ma in caso di reset non sarà più possibile eseguire un nuovo download, trasformando di fatto il lettore in un fermacarte. Ecco di quali si tratta.

Kindle di prima generazione (2007);

Kindle DX e DX Graphite (2009 e 2010);

Kindle Keyboard (2010);

Kindle 4 (2011);

Kindle Touch (2011);

Kindle 5 (2012);

Kindle Paperwhite di prima generazione (2012);

Kindle Fire di prima generazione (2011);

Kindle Fire di seconda generazione (2012);

Kindle Fire HD 7 (2012);

Kindle Fire HD 8.9 (2012).

In particolare, per quanto riguarda i tablet le limitazioni interesseranno i libri (come sugli eBook reader) mentre il resto delle app e dei servizi continuerà a funzionare normalmente.

Per rendere l’annuncio meno amaro, Amazon ha deciso di offrire uno sconto del 20% sull’acquisto di un nuovo dispositivo Kindle e un credito di 20 dollari per i libri, ma solo fino al 20 giugno. L’iniziativa è stata lanciata gli Stati Uniti, non sappiamo se verrà replicata anche da noi.

È corretto parlare di obsolescenza per dei prodotti che hanno alle spalle fino a 19 anni di ciclo vitale? La domanda è legittima, soprattutto se a porla sono coloro che ancora li stanno utilizzando e che vorrebbero continuare a farlo. Considerando la durata media di uno smartphone, ad esempio, sembra però esserci poco di cui lamentarsi.