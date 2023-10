Addio mercato tutelato, benvenuto NeN: attivalo e ricevi 48€ di sconto

NeN rappresenta il futuro delle forniture di energia e gas in Italia. Perché? Questa innovativa realtà è infatti impegnata a rendere l’energia più trasparente, accessibile e sostenibile per tutti. Scegliere NeN conviene: ecco alcuni motivi per cui dovresti sceglierlo come prossimo fornitore.

Chiarezza e semplicità: NeN traduce il linguaggio complesso del settore energetico in termini chiari e comprensibili; Prezzo fisso per 12 mesi: basta con le preoccupazioni per le variazioni imprevedibili del costo dell’energia. Con NeN, il prezzo dell’energia rimane fisso per un intero anno, garantendo stabilità e tranquillità; Verde davvero: NeN è totalmente green. L’azienda acquista elettricità da fonti rinnovabili e compensa le emissioni di CO2, contribuendo attivamente a preservare il nostro pianeta; Un’app all’avanguardia: l’app ti fornisce un quadro completo del tuo consumo energetico. Puoi monitorare i tuoi dati, confrontarli nel tempo e scoprire come utilizzare meglio l’energia.; Assistenza pronta ed efficace: puoi ricevere supporto via chat e persino monitorare il processo di attivazione, direttamente dall’app.

Attivando una fornitura NeN, hai la possibilità di sbloccare un incredibile risparmio di 48 euro all’anno. Questa promozione speciale è pensata per darti il benvenuto in grande stile: riceverai uno sconto di 4 euro al mese per i prossimi 12 mesi, il che si traduce in un risparmio totale di 48 euro all’anno per ogni fornitura che deciderai di attivare.

L’attivazione di NeN è semplice e veloce. Puoi selezionare tra luce, gas o una combinazione di entrambi e iniziare a risparmiare. Non perdere l’opportunità di ottenere energia di qualità a prezzi convenienti: in fase di registrazione ricorda di inserire il codice sconto “FATTINOW” per richiedere 12 mesi di Intrattenimento con Now TV.