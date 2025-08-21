Addio roaming: con Airalo hai internet ovunque a prezzi trasparenti da subito

Airalo, la eSIM digitale che rivoluziona il modo di connettersi all’estero, è finalmente disponibile a un prezzo mini! Niente più tessere da inserire nello smartphone o procedure complicate: con pochi tocchi sei subito online. E se questo non bastasse, oggi puoi provarla con un ulteriore sconto del 10%.

Perché Airalo è diversa

Copertura internazionale : più di 200 Paesi a disposizione, ideale sia per una vacanza che per chi viaggia per lavoro.

Tariffe trasparenti : scegli il piano dati adatto alle tue esigenze, senza brutte sorprese in bolletta.

Connessione immediata : bastano pochi secondi per essere online, anche se ti ricordi solo all’ultimo momento.

Nessuna complicazione : niente SIM fisiche da sostituire, tutto si gestisce comodamente dall’app.

Supporto costante: assistenza attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in qualsiasi parte del mondo.

L’attivazione è immediata: scarichi l’app Airalo, selezioni la destinazione e il pacchetto dati più adatto, e la tua eSIM è pronta. In un attimo il tuo smartphone è connesso, senza dover inseguire reti Wi-Fi instabili o temere i costi altissimi del roaming. Con Airalo hai sempre internet a portata di mano: per trovare la strada giusta, gestire prenotazioni, chattare con gli amici o semplicemente guardare un film in streaming mentre sei in viaggio. Perché in fondo, i viaggi non sono solo spostamenti. Sono ricordi da conservare: la strada nascosta che scopri per caso, il tramonto che ti lascia senza parole, la videochiamata con chi ami anche se sei dall’altra parte del mondo. Con Airalo resti sempre connesso e libero di vivere ogni esperienza senza interruzioni. Che tu stia sorseggiando un caffè in una piazza europea, attraversando l’Asia in treno o perdendoti nei paesaggi del Sud America, la tua eSIM diventa un vero passaporto digitale. E oggi puoi ottenerla con il 10% di sconto extra per viaggiare leggera e connessa, ovunque ti portino le tue avventure.