 Addio roaming costoso: Saily è la eSIM che ti fa risparmiare in viaggio
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Addio roaming costoso: Saily è la eSIM che ti fa risparmiare in viaggio

Con Saily puoi avere una eSIM da utilizzare per tutti i tuoi viaggi all'estero, con piani prepagati e oltre 150 destinazioni disponibili.
Addio roaming costoso: Saily è la eSIM che ti fa risparmiare in viaggio
Telecomunicazioni 5g
Con Saily puoi avere una eSIM da utilizzare per tutti i tuoi viaggi all'estero, con piani prepagati e oltre 150 destinazioni disponibili.

Saily è la soluzione che ti serviva per i tuoi viaggi all’estero. Nata dallo stesso team di NordVPN, questa piattaforma mette a tua disposizione una eSIM che elimina la necessità di acquistare schede fisiche locali nel paese che stai visitando o di affrontare costi di roaming eccessivi. Potrai navigare in oltre 150 paesi con piani dati flessibili, prepagati e a prezzi competitivi. Inoltre, è attiva un’interessante offerta che ti permette di avere un mese di NordVPN scegliendo un piano da almeno 10 GB.

Scarica Saily

Saily NordVPN

Il funzionamento di Saily è semplicissimo: ti basterà scaricare l’applicazione sul tuo smartphone compatibile con eSIM, acquistare il piano più adatto alle tue esigenze scegliendo tra pacchetti che vanno da 1 a 100GB e con durate variabili da 7 giorni ad addirittura 6 mesi. Una volta atterrato nel paese di destinazione con la tua offerta attiva sarai già online, senza ricorrere a WiFi pubblici poco sicuri.

Una sola eSIM funziona per più paesi, quindi ti basterà accedere all’applicazione quando hai bisogno di un cambiamento senza doverne attivare un’altra. Dalla stessa app potrai inoltre monitorare i consumi, ricaricare i dati e controllare la copertura in tempo reale.

Scarica Saily

Così ti assicurerai anche una connessione stabile, veloce e più sicura del roaming tradizionale, con costi più convenienti e una trasparenza garantita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 26 set 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Kena 5G: la velocità TIM a partire da 5,99€ al mese

Kena 5G: la velocità TIM a partire da 5,99€ al mese
eSIM Airalo con il 10% di sconto e hai internet SUBITO appena atterri

eSIM Airalo con il 10% di sconto e hai internet SUBITO appena atterri
Passa a Iliad con l'offerta di settembre 2025: tanti Giga e prezzo per sempre

Passa a Iliad con l'offerta di settembre 2025: tanti Giga e prezzo per sempre
Kena 5G: tariffe da 5,99 € al mese con primi due mesi gratis

Kena 5G: tariffe da 5,99 € al mese con primi due mesi gratis
Kena 5G: la velocità TIM a partire da 5,99€ al mese

Kena 5G: la velocità TIM a partire da 5,99€ al mese
eSIM Airalo con il 10% di sconto e hai internet SUBITO appena atterri

eSIM Airalo con il 10% di sconto e hai internet SUBITO appena atterri
Passa a Iliad con l'offerta di settembre 2025: tanti Giga e prezzo per sempre

Passa a Iliad con l'offerta di settembre 2025: tanti Giga e prezzo per sempre
Kena 5G: tariffe da 5,99 € al mese con primi due mesi gratis

Kena 5G: tariffe da 5,99 € al mese con primi due mesi gratis
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
26 set 2025
Link copiato negli appunti