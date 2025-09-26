Addio roaming costoso: Saily è la eSIM che ti fa risparmiare in viaggio

Saily è la soluzione che ti serviva per i tuoi viaggi all’estero. Nata dallo stesso team di NordVPN, questa piattaforma mette a tua disposizione una eSIM che elimina la necessità di acquistare schede fisiche locali nel paese che stai visitando o di affrontare costi di roaming eccessivi. Potrai navigare in oltre 150 paesi con piani dati flessibili, prepagati e a prezzi competitivi. Inoltre, è attiva un’interessante offerta che ti permette di avere un mese di NordVPN scegliendo un piano da almeno 10 GB.

Il funzionamento di Saily è semplicissimo: ti basterà scaricare l’applicazione sul tuo smartphone compatibile con eSIM, acquistare il piano più adatto alle tue esigenze scegliendo tra pacchetti che vanno da 1 a 100GB e con durate variabili da 7 giorni ad addirittura 6 mesi. Una volta atterrato nel paese di destinazione con la tua offerta attiva sarai già online, senza ricorrere a WiFi pubblici poco sicuri.

Una sola eSIM funziona per più paesi, quindi ti basterà accedere all’applicazione quando hai bisogno di un cambiamento senza doverne attivare un’altra. Dalla stessa app potrai inoltre monitorare i consumi, ricaricare i dati e controllare la copertura in tempo reale.

Così ti assicurerai anche una connessione stabile, veloce e più sicura del roaming tradizionale, con costi più convenienti e una trasparenza garantita.