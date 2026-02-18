 Addio roaming con la eSIM di Saily: scopri le tariffe vantaggiose
I vantaggi di Saily: le tariffe convenienti e i molti altri vantaggi per la eSIM che ti fa viaggiare senza pensieri in tutto il mondo.
I vantaggi di Saily: le tariffe convenienti e i molti altri vantaggi per la eSIM che ti fa viaggiare senza pensieri in tutto il mondo.

Il modo più semplice ed economico per viaggiare senza dover fare i conti con le spese di roaming è una eSIM: quella di Saily è molto conveniente, attivala subito per navigare da qualunque territorio nel mondo con tariffe estremamente vantaggiose, senza dover acquistare una nuova SIM fisica o cambiare operatore. Scegli la tua destinazione, installala con un tocco e inizia a risparmiare, senza rinunciare al traffico dati.

Attiva la eSIM di Saily e viaggia in tutto il mondo

Ad esempio, negli Stati Uniti si parte da soli 3,99 dollari se hai bisogno di 1 GB per una vacanza o una trasferta di 7 giorni, ma volendo è possibile scegliere le formule da 3 GB, da 5 GB, da 10 GB, da 20 GB e con GB illimitati. In ogni caso la connettività si appoggia alle migliori reti disponibili. Scopri di più e sfoglia l’elenco degli oltre 200 paesi coperti sulle pagine del sito ufficiale.

La promozione di Saily per la eSIM che ti permette di viaggiare in tutto il mondo senza pensieri

In alternativa c’è il nuovo piano Ultra dedicato a chi non si accontenta. Include una eSIM con GB internazionali illimitati, 8% di cashback in crediti Saily e altri vantaggi esclusivi come l’accesso alle lounge aeroportuali convenzionate, al servizio di fast-track per saltare le code, buoni Uber, benefit in caso di voli in ritardo, abbonamento a NordVPN e l’assistenza premium. È il top di gamma per chi viaggia con rinnovo automatico mensile e possibilità di disdetta in qualsiasi momento.

Il servizio è gestito proprio dagli stessi creatori di NordVPN. Questo permette di integrare funzionalità di sicurezza e per la protezione della privacy, a partire da quella che modifica la posizione virtuale per evitare tracciamento e sorveglianza. Offre inoltre un servizio di assistenza clienti raggiungibile 24/7 via chat, a cui rivolgere qualsiasi domanda in caso di necessità. Prima di sottoscrivere, verifica la compatibilità con il tuo smartphone.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 18 feb 2026

Davide Tommasi
