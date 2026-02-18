Addio roaming con la eSIM di Saily: scopri le tariffe vantaggiose

Il modo più semplice ed economico per viaggiare senza dover fare i conti con le spese di roaming è una eSIM: quella di Saily è molto conveniente, attivala subito per navigare da qualunque territorio nel mondo con tariffe estremamente vantaggiose, senza dover acquistare una nuova SIM fisica o cambiare operatore. Scegli la tua destinazione, installala con un tocco e inizia a risparmiare, senza rinunciare al traffico dati.

Attiva la eSIM di Saily e viaggia in tutto il mondo

Ad esempio, negli Stati Uniti si parte da soli 3,99 dollari se hai bisogno di 1 GB per una vacanza o una trasferta di 7 giorni, ma volendo è possibile scegliere le formule da 3 GB, da 5 GB, da 10 GB, da 20 GB e con GB illimitati. In ogni caso la connettività si appoggia alle migliori reti disponibili. Scopri di più e sfoglia l’elenco degli oltre 200 paesi coperti sulle pagine del sito ufficiale.

In alternativa c’è il nuovo piano Ultra dedicato a chi non si accontenta . Include una eSIM con GB internazionali illimitati, 8% di cashback in crediti Saily e altri vantaggi esclusivi come l’accesso alle lounge aeroportuali convenzionate, al servizio di fast-track per saltare le code, buoni Uber, benefit in caso di voli in ritardo, abbonamento a NordVPN e l’assistenza premium. È il top di gamma per chi viaggia con rinnovo automatico mensile e possibilità di disdetta in qualsiasi momento.

Il servizio è gestito proprio dagli stessi creatori di NordVPN. Questo permette di integrare funzionalità di sicurezza e per la protezione della privacy, a partire da quella che modifica la posizione virtuale per evitare tracciamento e sorveglianza. Offre inoltre un servizio di assistenza clienti raggiungibile 24/7 via chat, a cui rivolgere qualsiasi domanda in caso di necessità. Prima di sottoscrivere, verifica la compatibilità con il tuo smartphone.