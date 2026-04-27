 WINDTRE down? Tutti gli aggiornamenti sui problemi del 27 aprile
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WINDTRE down? Tutti gli aggiornamenti sui problemi del 27 aprile

Segnalati problemi per la rete WINDTRE: tutti gli aggiornamenti sul down di lunedì 27 aprile.
WINDTRE down? Tutti gli aggiornamenti sui problemi del 27 aprile
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Segnalati problemi per la rete WINDTRE: tutti gli aggiornamenti sul down di lunedì 27 aprile.

C’è un picco di segnalazioni per malfunzionamenti alla rete WINDTRE. Il grafico qui sotto mostra la situazione in tempo reale.

I problemi alla rete WINDTRE del 27 aprile 2026

Il down di WINDTRE del 27 aprile 2026

Nel momento in cui scriviamo e pubblichiamo questo articolo, i feedback inviati sono centinaia.

… in aggiornamento

Disclaimer

Quanto riportato in questo articolo si basa solo ed esclusivamente sui feedback mostrati dal portale Downdetector (link in coda) e inviati dagli utenti, sulle segnalazione raccolte attraverso i social network oppure su testimonianza diretta. Un down temporaneo e circoscritto, dovuto a un problema tecnico o altro, non è da ritenere un giudizio sulla qualità generale di un servizio o di una piattaforma.

Fonte: Downdetector

Pubblicato il 27 apr 2026

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Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
27 apr 2026
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