WINDTRE down? Tutti gli aggiornamenti sui problemi del 27 aprile

C’è un picco di segnalazioni per malfunzionamenti alla rete WINDTRE. Il grafico qui sotto mostra la situazione in tempo reale.
Il down di WINDTRE del 27 aprile 2026
Nel momento in cui scriviamo e pubblichiamo questo articolo, i feedback inviati sono centinaia.
… in aggiornamento
Disclaimer
Quanto riportato in questo articolo si basa solo ed esclusivamente sui feedback mostrati dal portale Downdetector (link in coda) e inviati dagli utenti, sulle segnalazione raccolte attraverso i social network oppure su testimonianza diretta. Un down temporaneo e circoscritto, dovuto a un problema tecnico o altro, non è da ritenere un giudizio sulla qualità generale di un servizio o di una piattaforma.
Fonte: Downdetector
Pubblicato il 27 apr 2026
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