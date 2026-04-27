WINDTRE down? Tutti gli aggiornamenti sui problemi del 27 aprile

C’è un picco di segnalazioni per malfunzionamenti alla rete WINDTRE. Il grafico qui sotto mostra la situazione in tempo reale.

Il down di WINDTRE del 27 aprile 2026

Nel momento in cui scriviamo e pubblichiamo questo articolo, i feedback inviati sono centinaia.

… in aggiornamento

Disclaimer

Quanto riportato in questo articolo si basa solo ed esclusivamente sui feedback mostrati dal portale Downdetector (link in coda) e inviati dagli utenti, sulle segnalazione raccolte attraverso i social network oppure su testimonianza diretta. Un down temporaneo e circoscritto, dovuto a un problema tecnico o altro, non è da ritenere un giudizio sulla qualità generale di un servizio o di una piattaforma.