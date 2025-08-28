Addio SIM e Wi-Fi pubblici: scopri Saily e attiva la tua eSIM con il 15% di sconto

Per il tuo prossimo viaggio all’estero non ti servirà più andare alla ricerca di un Wi-Fi gratuito o di un negozio di SIM appena atterrato in una nuova città. Con le eSIM di Saily, dimentichi i costi di roaming e ti connetti in modo istantaneo in oltre 200 destinazioni, con piani dati flessibili, sicuri e convenienti. Basta scaricare l’app, scegliere il pacchetto che fa per te e sei subito pronto a partire: internet sempre a portata di mano, senza pensieri e senza sprechi. Attivala con il codice BLAZE15 per avere uno sconto esclusivo del 15%.

Una sola eSIM, ovunque tu vada

A differenza delle SIM tradizionali, le eSIM di Saily ti permettono di connetterti senza dover acquistare schede locali o pagare tariffe di roaming esorbitanti. Con un’unica eSIM puoi gestire tutte le destinazioni direttamente dall’app, aggiungere nuovi piani con un tocco e ricevere avvisi quando superi l’80% del traffico disponibile.

Connessione semplice e senza sprechi

Con l’eSIM non dovrai preoccuparti di perdere tempo alla ricerca di un negozio, tutto avviene in digitale: installi la tua eSIM in pochi secondi direttamente dall’app, senza bisogno di hardware aggiuntivo. Un gesto che non solo semplifica il viaggio, ma contribuisce anche a ridurre l’impatto ambientale, rendendo la tua esperienza più smart e sostenibile.

Piani flessibili e destinazioni popolari

Dal Regno Unito agli Stati Uniti, dalla Thailandia al Canada, i piani partono da soli 2,84 dollari e coprono sia singoli Paesi sia intere aree regionali o globali. Ideali per chi viaggia spesso e non vuole rinunciare alla libertà di scelta.

Sicurezza e supporto h24

Le eSIM di Saily sono sostenute dall’esperienza di NordVPN, garantendo protezione contro URL dannosi e blocco degli annunci per risparmiare dati. Inoltre, il supporto clienti è attivo 24/7 in chat, ovunque ti trovi. Per conoscere l’offerta completa di Saily clicca qui.