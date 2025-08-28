 Addio SIM e Wi-Fi pubblici: scopri Saily e attiva la tua eSIM con il 15% di sconto
Saily lancia la eSIM vacanze: con codice BLAZE15 ottieni 15% di sconto e fino al 5% di cashback. Copertura globale, sicurezza e assistenza 24/7.
Telecomunicazioni
Per il tuo prossimo viaggio all’estero non ti servirà più andare  alla ricerca di un Wi-Fi gratuito o di un negozio di SIM appena atterrato in una nuova città.  Con le eSIM di Saily, dimentichi i costi di roaming e ti connetti in modo istantaneo in oltre 200 destinazioni, con piani dati flessibili, sicuri e convenienti. Basta scaricare l’app, scegliere il pacchetto che fa per te e sei subito pronto a partire: internet sempre a portata di mano, senza pensieri e senza sprechi. Attivala con il codice  BLAZE15 per avere uno sconto esclusivo del 15%.

Attiva la tua eSim con Saily

Una sola eSIM, ovunque tu vada

A differenza delle SIM tradizionali, le eSIM di Saily ti permettono di connetterti senza dover acquistare schede locali o pagare tariffe di roaming esorbitanti. Con un’unica eSIM puoi gestire tutte le destinazioni direttamente dall’app, aggiungere nuovi piani con un tocco e ricevere avvisi quando superi l’80% del traffico disponibile.

Connessione semplice e senza sprechi

Con l’eSIM  non dovrai preoccuparti di perdere tempo alla ricerca di un negozio, tutto avviene in digitale: installi la tua eSIM in pochi secondi direttamente dall’app, senza bisogno di hardware aggiuntivo. Un gesto che non solo semplifica il viaggio, ma contribuisce anche a ridurre l’impatto ambientale, rendendo la tua esperienza più smart e sostenibile.

Piani flessibili e destinazioni popolari

Dal Regno Unito agli Stati Uniti, dalla Thailandia al Canada, i piani partono da soli 2,84 dollari e coprono sia singoli Paesi sia intere aree regionali o globali. Ideali per chi viaggia spesso e non vuole rinunciare alla libertà di scelta.

Sicurezza e supporto h24

Le eSIM di Saily sono sostenute dall’esperienza di NordVPN, garantendo protezione contro URL dannosi e blocco degli annunci per risparmiare dati. Inoltre, il supporto clienti è attivo 24/7 in chat, ovunque ti trovi. Per conoscere l’offerta completa di Saily clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 28 ago 2025

Lucrezia Cerbara
Pubblicato il
28 ago 2025
