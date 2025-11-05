Addio SIM, il futuro sono le eSIM: viaggi connesso ovunque

Le eSIM sono utili per viaggiare? La risposta è sì: questa nuova frontiera tecnologica, infatti, ti permette di liberarti dalle scomode SIM fisiche e dai costi di roaming, per navigare in totale comodità in qualunque posto del mondo ti trovi. Ci sono tanti operatori eSIM, noi ti segnaliamo Saily che ha recentemente lanciato una nuova promo: ricevi il 5% di sconto sul tuo primo ordine. Ecco tutti i dettagli!

Un nuovo modo di viaggiare: sempre connesso, senza limiti

Con Saily, ti basta scaricare un’app per accedere a Internet in oltre 200 Paesi al mondo. E i prezzi? A dir poco economici: la maggior parte dei piani, infatti, parte da appena 2,99 dollari. Saily è una eSIM universale, perché – a differenza di altri competitor -, ti permette di aggiungere nuove destinazioni direttamente dall’app, senza che ci sia bisogno di scaricare e installare una nuova eSIM.

Tra i vantaggi concreti forniti da Saily segnaliamo:

Connessione istantanea : il piano dati si attiva automaticamente all’arrivo a destinazione, oppure entro 30 giorni dall’acquisto;

: il piano dati si attiva automaticamente all’arrivo a destinazione, oppure entro 30 giorni dall’acquisto; Avviso di utilizzo dati : ricevi una notifica quando hai consumato oltre l’80% del traffico;

: ricevi una notifica quando hai consumato oltre l’80% del traffico; Assistenza 24/7: un team sempre disponibile via chat, in qualsiasi fuso orario.

Ogni piano è flessibile e personalizzabile. E anche l’installazione è davvero semplice: una volta acquistato il tuo piano, ti basterà scaricare l’app, seguire la guida di configurazione e sei pronto a partire. Ti raccomandiamo di verificare che il tuo dispositivo sia compatibile con la tecnologia eSIM, prima dell’acquisto.

Che si tratti di un viaggio di lavoro oppure di una vacanza, con Saily non dovrai mai più temere di restare senza connessione Internet, né di imbatterti in costi di roaming troppo elevati. Acquista il piano Saily di cui hai bisogno, se sei un nuovo utente riceverai il 5% di sconto!