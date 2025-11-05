 Addio SIM, il futuro sono le eSIM: viaggi connesso ovunque
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Addio SIM, il futuro sono le eSIM: viaggi connesso ovunque

eSIM, la nuova frontiera della connettività: dimentichi i costi extra di roaming e anche la scomodità delle SIM fisiche, per restare connesso sempre.
Addio SIM, il futuro sono le eSIM: viaggi connesso ovunque
Business Internet
eSIM, la nuova frontiera della connettività: dimentichi i costi extra di roaming e anche la scomodità delle SIM fisiche, per restare connesso sempre.

Le eSIM sono utili per viaggiare? La risposta è sì: questa nuova frontiera tecnologica, infatti, ti permette di liberarti dalle scomode SIM fisiche e dai costi di roaming, per navigare in totale comodità in qualunque posto del mondo ti trovi. Ci sono tanti operatori eSIM, noi ti segnaliamo Saily che ha recentemente lanciato una nuova promo: ricevi il 5% di sconto sul tuo primo ordine. Ecco tutti i dettagli!

Attiva ora la tua eSIM Saily

Un nuovo modo di viaggiare: sempre connesso, senza limiti

Con Saily, ti basta scaricare un’app per accedere a Internet in oltre 200 Paesi al mondo. E i prezzi? A dir poco economici: la maggior parte dei piani, infatti, parte da appena 2,99 dollari. Saily è una eSIM universale, perché – a differenza di altri competitor -, ti permette di aggiungere nuove destinazioni direttamente dall’app, senza che ci sia bisogno di scaricare e installare una nuova eSIM.

Tra i vantaggi concreti forniti da Saily segnaliamo:

  • Connessione istantanea: il piano dati si attiva automaticamente all’arrivo a destinazione, oppure entro 30 giorni dall’acquisto;
  • Avviso di utilizzo dati: ricevi una notifica quando hai consumato oltre l’80% del traffico;
  • Assistenza 24/7: un team sempre disponibile via chat, in qualsiasi fuso orario.
Installa la tua eSIM in pochi minuti

Ogni piano è flessibile e personalizzabile. E anche l’installazione è davvero semplice: una volta acquistato il tuo piano, ti basterà scaricare l’app, seguire la guida di configurazione e sei pronto a partire. Ti raccomandiamo di verificare che il tuo dispositivo sia compatibile con la tecnologia eSIM, prima dell’acquisto.

Che si tratti di un viaggio di lavoro oppure di una vacanza, con Saily non dovrai mai più temere di restare senza connessione Internet, né di imbatterti in costi di roaming troppo elevati. Acquista il piano Saily di cui hai bisogno, se sei un nuovo utente riceverai il 5% di sconto!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 5 nov 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Google ha rimosso 749 milioni di URL pirata

Google ha rimosso 749 milioni di URL pirata
IPTV pirata: chiesti interventi a danno della privacy

IPTV pirata: chiesti interventi a danno della privacy
Wikipedia blocca il genocidio di Gaza: serve neutralità

Wikipedia blocca il genocidio di Gaza: serve neutralità
In partenza con il Bernina Express? Ecco come navigare in Svizzera senza costi extra

In partenza con il Bernina Express? Ecco come navigare in Svizzera senza costi extra
Google ha rimosso 749 milioni di URL pirata

Google ha rimosso 749 milioni di URL pirata
IPTV pirata: chiesti interventi a danno della privacy

IPTV pirata: chiesti interventi a danno della privacy
Wikipedia blocca il genocidio di Gaza: serve neutralità

Wikipedia blocca il genocidio di Gaza: serve neutralità
In partenza con il Bernina Express? Ecco come navigare in Svizzera senza costi extra

In partenza con il Bernina Express? Ecco come navigare in Svizzera senza costi extra
Eleonora Busi
Pubblicato il
5 nov 2025
Link copiato negli appunti