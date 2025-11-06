Addio sorprese in bolletta: risparmia con ENGIE Energia PuntoFisso

In un periodo in cui i prezzi dell’energia continuano a salire e le bollette diventano sempre più imprevedibili, ENGIE Energia PuntoFisso offre una soluzione concreta per riportare stabilità nelle spese domestiche. Con il prezzo della materia prima bloccato per 24 mesi, i clienti possono proteggersi dalle oscillazioni del mercato e pianificare i propri consumi con maggiore serenità. L’offerta, valida fino al 6 novembre 2025, unisce convenienza, sostenibilità e semplicità digitale.

Prezzi chiari, energia 100% verde

Con Energia PuntoFisso, ENGIE offre due modalità di tariffa per la luce. La versione Monoraria propone un prezzo unico di 0,105 €/kWh, ideale per chi consuma energia in modo costante durante la giornata. In alternativa, è disponibile la tariffa a fasce, che consente di modulare i costi in base agli orari: 0,1067 €/kWh in fascia F1 (giorno), 0,1139 €/kWh in fascia F2 (sera e weekend) e 0,0965 €/kWh in fascia F3 (notte). In entrambi i casi è previsto uno sbilanciamento forfait di 0,002 €/kWh e un costo di commercializzazione pari a 72 euro all’anno.

Per il gas, il prezzo è fisso a 0,3964 €/Smc, con 72 euro di spese annue di commercializzazione e un’aggiunta di 0,0079 €/Smc. Tutte le tariffe restano bloccate per due anni, offrendo la certezza di costi stabili anche in un contesto di mercato in continuo movimento.

Tutta l’energia elettrica fornita da ENGIE proviene al 100% da fonti rinnovabili, senza costi extra, contribuendo alla riduzione dell’impatto ambientale e al sostegno della transizione energetica italiana.

Semplicità digitale e controllo dei consumi

Attivare Energia PuntoFisso è semplice e completamente digitale: bastano quattro passaggi — dalla richiesta online alla conferma via email — senza interruzioni di servizio. Con l’app ENGIE Italia, è possibile gestire contratto e bollette, controllare lo storico dei consumi fino a due anni e ricevere notifiche sui picchi di utilizzo.

Il pagamento avviene tramite addebito diretto su conto corrente, eliminando scartoffie e tempi d’attesa.

Qualità certificata e impegno sostenibile

ENGIE si distingue nel panorama energetico italiano con il sigillo “Top Qualità-Prezzo 2025” e il marchio “Operatore Eccellente” di Consumerismo, dimostrando il suo impegno per un’energia accessibile e responsabile.

A fianco di Fondazione Telethon, ENGIE sostiene anche la ricerca scientifica, confermando la propria visione: un futuro energetico sostenibile, solidale e innovativo. Per conoscere l’offerta completa di ENGIE Energia PuntoFisso clicca qui.