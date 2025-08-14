Addio tariffe extra: naviga ovunque con la eSIM di Saily

Saily è il servizio di eSIM internazionale con cui puoi navigare, chiamare e usare le tue app preferite inoltre 150 paesi: senza cambiare SIM fisica, senza costi di roaming e soprattutto senza brutte sorprese. Ti basta scaricare l’app, configurare il tuo piano e sarai subito online una volta arrivato a destinazione: puoi scegliere il pacchetto dati più adatto alla tua destinazione e alla durata del viaggio, pagando solo quello che usi e con internet ad alta velocità.

Come funziona Saily

Scaricata l’applicazione ti basterà scegliere il piano dati più adatto al tuo viaggio: da 1GB per una settimana fino a 100GB validi per sei mesi. Una volta attivato, non appena sarai arrivato a destinazione avrai subito internet senza dover cambiare SIM fisica e soprattutto senza dover sostenere pesanti costi per il roaming extra-europeo.

Utile soprattutto per quelle destinazioni internazionali che non rientrano nel roaming dell’Unione Europea, avrai anche la possibilità di aggiungere nuove location alla tua eSIM esistente, ricevere notifiche quando avrai consumato più dell’80% del traffico previsto con il tuo piano dati e scegliere tra offerte globali o regionali.

La soluzione perfetta per viaggiare sempre connessi, senza sorprese e con la totale trasparenza sui costi. Scarica adesso l’app di Saily e inizia a configurarla per il tuo prossimo viaggio.