Dal disastro al meme: addio all'autrice del Potato Jesus

Internet sa essere un luogo meraviglioso. E strano allo stesso tempo. Crudele, quando vuole, ma che a volte sa mostrare la sua benevolenza con la complicità del tempo. Cecilia Giménez Zueco si è spenta poche settimane prima di compiere 95 anni e nessuno sa chi sia, finché non la si identifica con l’involontaria creatrice di Potato Jesus, uno dei meme più virali del decennio scorso.

È morta la creatrice del meme Potato Jesus

La storia in breve. Era il 2012 e la signora, armata di buone intenzioni, molta devozione e pennello, decise di restaurare da sé l’opera Ecce Homo dell’artista Elías García Martínez, datata 1930 e ospitata nel Santuario de Misericordia di Borja, in Spagna. Era in condizioni che non le rendevano giustizia. Le cose non andarono però come previsto, qui sotto il risultato.

Da lì alla condivisione senza controllo online e sui social il passo è breve. E la stranezza di internet, l’imperscrutabilità delle sue dinamiche, hanno fatto sì che il peggior restauro della storia come definito da molti, si trasformasse in un’attrazione turistica e di conseguenza in un boom di visite, con grandi benefici per le casse locali, tanto che qualcuno iniziò a osteggiare l’ipotesi di un ripristino alla sua forma originale. Insomma, una sorta di Roccaraso ante litteram per certi versi.

La vicenda ha assunto connotati ancora più surreali e imprevedibili quando Cecilia, forte dell’improvvisa popolarità, ha chiesto e ottenuto il 49% dei ricavi dalle visite al dipinto sfigurato.