Dal disastro al meme: addio all'autrice del Potato Jesus

Internet sa essere un luogo meraviglioso. E strano allo stesso tempo. Crudele, quando vuole, ma che a volte sa mostrare la sua benevolenza con la complicità del tempo. Cecilia Giménez Zueco si è spenta poche settimane prima di compiere 95 anni e nessuno sa chi sia, finché non la si identifica con l’involontaria creatrice di Potato Jesus, uno dei meme più virali del decennio scorso.
È morta la creatrice del meme Potato Jesus
La storia in breve. Era il 2012 e la signora, armata di buone intenzioni, molta devozione e pennello, decise di restaurare da sé l’opera Ecce Homo dell’artista Elías García Martínez, datata 1930 e ospitata nel Santuario de Misericordia di Borja, in Spagna. Era in condizioni che non le rendevano giustizia. Le cose non andarono però come previsto, qui sotto il risultato.
Da lì alla condivisione senza controllo online e sui social il passo è breve. E la stranezza di internet, l’imperscrutabilità delle sue dinamiche, hanno fatto sì che il
peggior restauro della storia come definito da molti, si trasformasse in un’attrazione turistica e di conseguenza in un boom di visite, con grandi benefici per le casse locali, tanto che qualcuno iniziò a osteggiare l’ipotesi di un ripristino alla sua forma originale. Insomma, una sorta di Roccaraso ante litteram per certi versi.
La vicenda ha assunto connotati ancora più surreali e imprevedibili quando Cecilia, forte dell’improvvisa popolarità, ha chiesto e ottenuto il 49% dei ricavi dalle visite al dipinto sfigurato.
Ora se ne è andata, portando con sé una tra le storie più bizzarre ed emblematiche del mondo online, utile per capire come la visibilità veicolata da siti e piattaforme possa cambiare radicalmente la percezione di un evento. La notizia della scomparsa è giunta con un elogio condiviso su Facebook dal sindaco della sua cittadina Borja, che l’ha descritta come
una donna forte, una madre altruista e una gran lavoratrice. Nessun riferimento al suo contributo artistico. Non ce n’è bisogno, a testimoniato è il Potato Jesus che continuerà a vegliare nel suo santuario.