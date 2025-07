Addio vincoli e abbonamenti: con pCloud scegli un piano a vita e paghi una volta sola

Hai presente quella cartella piena di foto, documenti, video e file sparsi in ogni angolo del tuo PC, del tuo smartphone e magari anche su vecchi dischi esterni? Ecco, immagina di poter mettere tutto in un solo posto, sempre al sicuro e accessibile da qualunque dispositivo, ovunque ti trovi. Benvenuto nel magico mondo del cloud. E più precisamente, di pCloud!

pCloud è il servizio di cloud storage che ti fa avere fino a 10TB di spazio per sempre tuoi, pagando una volta sola!

Perché dovrei usare un servizio come pCloud?

Immaginalo così: Invece di portarti dietro una valigia piena di documenti, ti porti una chiave (la tua password) e trovi tutto pronto e ordinato nella tua nuvola digitale. E dovresti usarlo perché:

Ti libera spazio sul telefono e sul computer

Non perdi mai nulla , nemmeno se il tuo dispositivo si rompe

Puoi condividere file facilmente con amici, colleghi o clienti

Accedi a tutto da qualunque parte del mondo , basta un clic

I tuoi file sono al sicuro, protetti e criptati (anche quelli più “segreti”!)

Hai davvero bisogno di 10TB di spazio? Se ti sembra troppo, nessun problema: pCloud ti mette a disposizione anche soluzioni più contenute ma altrettanto convenienti. Il piano Premium Plus da 2TB è disponibile con un pagamento una tantum di 399€, valido per sempre. Oppure, se cerchi qualcosa di ancora più essenziale, puoi optare per il piano Premium da 500GB al costo di 199€ una tantum. Tutti i prezzi indicati sono finali, senza costi nascosti, spese di attivazione o sorprese al momento del pagamento. Se sei alla ricerca di un servizio di archiviazione cloud affidabile, con massima sicurezza, accesso immediato da tutti i tuoi dispositivi e un’unica spesa per sempre, pCloud è la soluzione ideale. Provalo ora e scopri quanto è semplice gestire i tuoi file con la massima flessibilità e senza pensieri.