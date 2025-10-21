Addio Windows 10, il futuro è Windows 11 con Copilot ovunque

Windows 10 è ufficialmente morto, a meno che si voglia pagare per il programma Extended Security Updates, che è come tenere in vita un paziente terminale con macchinari costosi, e Microsoft vuole assicurarsi che gli utenti lo sappiano.

L’azienda ha iniziato una campagna di marketing aggressiva per convincere gli ultimi irriducibili di Windows 10 che il futuro è Windows 11, e quel futuro è pieno zeppo di intelligenza artificiale che fa cose per conto nostro mentre sorseggiamo caffè e guardiamo fuori dalla finestra.

Microsoft: Windows 11 con Copilot è il futuro (perché Windows 10 è morto)

Il gigante di Redmond sta portando l’intelligenza artificiale al centro dell’esperienza utente su Windows 11, con una serie di strumenti, come Copilot Voice, per parlare al computer come se fosse un assistente personale, Copilot Vision che “vede” quello che si fa sullo schermo, Copilot Actions che fa cose automaticamente basandosi sui propri comportamenti, e Click To Do che probabilmente fa esattamente quello che suggerisce il nome.

Insieme, per usare le parole di Microsoft, questi tool aprono nuove strade e opportunità per interagire con i PC in modo naturale . L’idea è lasciare che sia l’AI a svolgere la maggior parte del lavoro, trasformando gli utenti da operatori attivi a supervisori alla Homer Simpson…

Microsoft ha spiegato che sta trasformando Windows 11 in una piattaforma nativa per l’intelligenza artificiale che offre le più recenti funzionalità agentiche in modo sicuro. “Agentico” è la parola del momento nel mondo tech. Significa che l’AI può agire da sola invece di rispondere a dei comandi. È adatta sia ai consumatori che ai clienti aziendali.

Questo è reso possibile non solo dai PC Copilot+, quei computer nuovi con chip specializzati per l’intelligenza artificiale, ma anche dalle offerte Windows 365. E per renderlo più attraente, c’è uno sconto del 20% per i nuovi clienti, perché niente convince la gente come un buon sconto.

Il futuro del lavoro è nel segno dell’AI

Grazie a tutte queste tecnologie, Microsoft ritiene che il futuro del lavoro sia già qui , grazie all’integrazione invisibile di Windows 11 con le funzionalità di intelligenza artificiale. Windows 11 funge anche da “collante” tra Copilot e Copilot Studio, permettendo agli utenti di creare flussi di lavoro basati sull’AI per aumentare la produttività. È la visione di un mondo dove non si scrivono più email, ma si dice a un’AI cosa si vuole comunicare e lei lo scrive con il tono giusto e le formule di cortesia appropriate.

È un po’ distopico, onestamente. Ma siamo già ben oltre il punto di chiederci se vogliamo che l’AI sia parte integrante del nostro lavoro quotidiano. Microsoft ha già deciso per noi, e sta costruendo l’infrastruttura per renderlo inevitabile.