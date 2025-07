AdGuard rilascia un ad blocker per Edge su Android

AdGuard aveva annunciato la prima estensione per Chrome compatibile con Manifest V3. La software house ha ora distribuito il primo ad blocker per Microsoft Edge su Android. Si tratta della seconda estensione in totale, dopo AdGuard VPN.

AdGuard Ad Blocker per Edge su Android

A partire da metà marzo 2015 con la versione 134.0.3124.57, Microsoft ha aggiunto il supporto per le estensioni di Edge su Android. Attualmente sono disponibili 16 add-on che possono essere scaricate dal sito ufficiale. Una di esse è Ad Blocker di AdGuard.

L’estensione può bloccare non solo i banner pubblicitari presenti nelle pagine web, ma anche i tracker. Questi ultimi possono rappresentare un rischio per la privacy, in quanto “seguono” l’utente durante la navigazione. Ad Blocker per Edge mobile funziona in modo simile all’estensione desktop. Può essere installata facilmente attraverso il menu presente nel browser di Microsoft. Al termine è possibile configurala secondo le proprie esigenze.

La software house sottolinea che l’estensione è ottimizzata per Edge, quindi richiede poche risorse e non incide sulla durata della batteria (autonomia). Ad Blocker per Edge su Android non deve essere confusa con AdGuard per Android. Quest’ultima è un’app che blocca le inserzioni pubblicitarie sull’intero dispositivo, quindi anche in app di terze parti e giochi (dovrebbe bloccare anche gli annunci su YouTube). C’è anche una versione a pagamento con funzionalità aggiuntive.

Gli ad blocker sono sicuramente utili per proteggere la privacy e bloccare la pubblicità più invadente o per evitare il cosiddetto malvertising. Non dovrebbero essere utilizzati sui siti gratuiti che offrono contenuti di qualità, in quanto le inserzioni sono l’unica fonte di guadagno, altrimenti gli editori saranno costretti ad implementare un paywall (abbonamento).