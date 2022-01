Adobe: accedi a più di 20 app con sconto del 40%!

Adobe, leader per le soluzioni creative e anche promotore di molti sconti per quanti vogliono aderire ai suoi straordinari servizi.Come questo che vi presentiamo in questo articolo.

Con Adobe è possibile risparmiare il 40% su Creative Cloud per il primo anno di abbonamento. E sarà altresì possibile accedere a più di 20 app, tra cui le popolarissime Photoshop e Illustrator. Il tutto a soli 36,59 €/mese!

Creative Cloud pensati per tutti:

Studenti Fotografi Aziende

Dunque, dai giovani amatori del settore ai professionisti passando per le aziende. I primi potranno rendere ancora più indelebili i propri ricordi per tutta la vita. I secondi potranno trasformare le proprie foto su qualsiasi dispositivo con Photoshop e Lightroom a soli 9,75 €/mese per il primo anno.

Modifica, condividi e firma elettronicamente tutti i tuoi PDF da un’unica posizione. I video potranno essere montati con estrema semplicità pur non essendo dei professionisti del settore.

Le aziende potranno ulteriormente perfezionare i propri contenuti e distinguersi con le funzionalità di livello superiore di Premiere Pro. Così da rendere ancora più accattivanti servizi e prodotti che offrono.

Perché aderire a promozione Adobe

La promozione che presentiamo in questo articolo riguarda Creative Cloud. Una raccolta di più di 20 app per la fotografia, la progettazione grafica, il montaggio di video, il web, l'esperienza utente e i social media, che integra anche risorse essenziali come palette di colori, famiglie di font e strumenti per collaborare con chiunque, ovunque.

Ecco alcune delle utilissime app che si otterranno:

Adobe Photoshop: Elabora, crea e modifica immagini, grafiche e progetti artistici su desktop e iPad

Adobe Illustrator: Produci incredibili grafiche vettoriali e illustrazioni su PC e iPad

Adobe InDesign: Sviluppa disegni e layout per la stampa e il publishing digitale

Adobe Premiere Pro: Monta video e filmati professionali con la soluzione standard del settore

Adobe XD: Progetta, sviluppa prototipi e condividi esperienze utente per web, mobile, voce e molto altro

Ecco altri servizi aggiuntivi:

Stock e Marketplace: Dalla nuova scheda Stock e Marketplace, puoi accedere immediatamente a migliaia di Adobe Fonts nonché a raccolte gratuite e a pagamento di risorse di alta qualità che includono foto, immagini, clip audio e video, contenuti 3D e tanto altro. Migliora il modo di collaborare del tuo team: online, in documenti cloud condivisi, ovunque vengano creati i progetti. Modifica lo stesso file contemporaneamente ad altri utenti. Fornisci e ricevi feedback più velocemente nelle tue app e sul web.

Cosa aspetti? Iscriviti da questo link!