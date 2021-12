Adobe Creative Cloud Express: creatività per tutti

Semplificare il più possibile la creazione e la condivisione di contenuti creativi multimediali, rendendola accessibile a tutti, anche ai non professionisti: è questo l'obiettivo perseguito da Adobe con il lancio di Creative Cloud Express, nuova edizione della suite che racchiude strumenti utili, ad esempio, per dar vita a materiali di marketing, loghi, volantini, banner e molto altro ancora. È accessibile da qualsiasi dispositivo e dal Web.

Adobe Creative Cloud Express: le caratteristiche

Fa leva sull'intelligenza artificiale di Sensei già alla base di applicativi come Photoshop, Premier e Acrobat per andare incontro a chi non ha particolari competenze in fatto di editing. Queste le principali caratteristiche incluse (alcune Premium, con sottoscrizione in abbonamento come vedremo più avanti):

funzioni di trascinamento degli oggetti semplificate per personalizzare migliaia di modelli;

20.000 font Adobe premium e 175 milioni di immagini Adobe Stock royalty-free;

capacità di ricerca avanzata abilitata dall'Adobe Stock Marketplace;

Quick Actions basate su Adobe Sensei per la rimozione dello sfondo dalle foto, tagliare e modificare video, trasformarli in GIF e convertire ed esportare PDF in pochi click;

template Shared e Brand Shared per garantire coerenza del brand tra i team di lavoro;

gestione senza soluzione di continuità dei flussi di lavoro legati alla pubblicazione sui social media tramite la funzione ContentCal, una volta integrata con Adobe;

integrazione con Librerie Creative Cloud.

Questo il commento di Scott Belsky, Chief Product Officer ed Executive Vice President di Adobe per Creative Cloud, che identifica in creazione, collaborazione e condivisione i tre pilastri su cui poggia l'iniziativa.

Ognuno di noi ha una storia da raccontare ed è nostro compito e missione consentire a tutti di esprimere le proprie idee. In questo momento storico unico, in cui milioni di persone stanno costruendo un brand, personale o professionale, siamo entusiasti di lanciare Creative Cloud Express, uno strumento semplice basato su template predefiniti che unifica il processo di creazione, collaborazione e condivisione in modo che chiunque possa realizzare contenuti creativi con facilità.

Infine i prezzi: Creative Cloud Express è disponibile in modo del tutto gratuito nella sua versione base, accessibile con le app Android, iOS e Windows attraverso il sito ufficiale. L'incarnazione Premium è invece disponibile al costo mensile di 12,19 euro.